Kılıçdaroğlu emniyet mensuplarına seslendi

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emniyet mensuplarına seslendi.

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Kılıçdaroğlu emniyet mensuplarına seslendi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından emniyet mensuplarına yönelik bir mesaj yayımladı.

"Emniyet Teşkilatımızın değerli mensupları, ağır çalışma koşullarınızdan özlük haklarınıza, liyakatsiz atamalardan uğradığınız mobbinge kadar tüm sorunlarınızı biliyorum" diye yazan Kılıçdaroğlu, "#SanaSöz hepsini çözeceğim. 10 Nisan Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıldönümü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. 

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle: 

Kılıçdaroğlu emniyet mensuplarına seslendi - Resim : 1

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Kemal Kılıçdaroğlu
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