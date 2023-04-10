'Tayyip ağabeyin ayakkabasını yalamamız lazım' demişti: AKP'li vekil kesik yedi

Canlı yayında "Tayyip ağabeye bırak ihaneti, ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, yeniden aday gösterilmedi.

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'Tayyip ağabeyin ayakkabasını yalamamız lazım' demişti: AKP'li vekil kesik yedi

AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylarının listesini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

ADAY GÖSTERİLMEDİ

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri gündem olan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, partisinin 28. dönem milletvekili adayları arasında yer alamadı. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum."

Söz konusu görüntüler şöyle:

 
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Seçim 2023 AKP
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