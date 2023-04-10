Meral Akşener, seçim kampanyasını başlattı: '15 Mayıs'ın şafağında Türkiye tarih yazacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin seçim kampanyasına yönelik hazırlanan ve TBMM’deki son grup toplantısında elinde boş mermi kovanlarıyla yaptığı konuşmadan bölümler içeren bir videoyu, “15 Mayıs’ın şafağında Türkiye tarih yazacak” mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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İYİ Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine yönelik kampanyasını bugün başlattı. 

"TÜRKİYE TARİH YAZACAK"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Twitter hesabından “15 Mayıs’ın şafağında Türkiye tarih yazacak” mesajıyla bir video ile seçim çalışmasını başlatırken; Videoda, Meral Akşener’in, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan silahlı saldırının ardından TBMM’deki son grup toplantısında elinde boş mermi kovanlarıyla yaptığı konuşmadan şu kesitlere yer verildi:

“Soruyorum sizlere? Bunca engeli aştıktan sonra, söyleyin bunca tehdide direndikten sonra, bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra, bunca tuzağı bozduktan sonra, söyleyin şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bugün burada sizlerden bir söz istiyorum. Kıvılcımdan ateş olacaksınız, söz mü? Tüm tehditlere, tüm iftiralara direneceksiniz, söz mü? Tüm mermilere, tüm bunlara göğüs gerip milletimize güneş olacaksınız, söz mü? 15 Mayıs günü, buradan gülmeyen yüzleri güldürmek için, susmuş sesleri haykırmak için, çöken karanlığı dağıtmak için 40’tan 41 bin olacaksınız, söz mü? Mustafa Kemal’in çocukları ve cesur evlatları; bu millet, 15 Mayıs sabahı, 21 yıldır kendine biçilen deli gömleğini yırtıp atacak. 15 Mayıs şafağında Türkiye tarih yazacak, söz mü?”

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