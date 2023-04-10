CHP Grubu Basın Danışmanı Suat Toktaş oldu

CHP grubu Basın Danışmanlığı görevine Suat Toktaş getirildi.

CHP Grubu Basın Danışmanı Suat Toktaş oldu

CHP Grubu Basın Danışmanı Tuncay Keser’in, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmesin ardından, yerine Suat Toktaş geçti.

CHP’den yapılan bilgilendirmeye göre Keser’in görevinin yerine gazeteci Suat Toktaş’ın getirildiği belirtildi.

Duvar’ın aktardığına göre, son olarak HALK TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden istifa eden Toktaş, seçim süreci boyunca partinin seçim kampanyası için de çalışmalar yürütecek. 

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