Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Geleneksel İslam Ülkeleri Büyükelçileri için düzenlenen iftar programında konuştu.

"Depremde ölenleri geri getiremiyoruz ama helalleşeceğiz. Bu vesile ile yardımlarını esirgemeyen bütün dünyaya şükran borçluyuz" diyen Kılıçdaroğlu, "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, haksızlık karşısında susmayacağız. İslamiyet bize hak, hukuk ve adaleti öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bir soru ile başlayayım: İslam ülkelerinde neden acı var? Bu soruyu aklı bali olan herkesin kendi vicdanında sorması lazım. Bilimde çığır açan İslam dünyası. Bilimde ve teknolojide bu kadar büyük adımlar atan İslam dünyasını neden 21. yüzyılda bu durumda?

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa, haksızlık karşısında susmayacağız. İslamiyet bize hak, hukuk ve adaleti öğretiyor.

Ramazan sorgulama yapmamız gereken bir aydır. "