'FETÖ kumpası' diyerek savundu: İşte Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi

Ankara’da yeraltı dünyasında Kaplanlar olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla Esenboğa Havalimanı girişinde gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan, gece yarısı yapılan mahkeme sorgusunun ardından tutuklandı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Kaplan’ın yanı sıra örgüte üye oldukları iddia edilen 13 kişinin daha tutuklanmasına karar verdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç ile eski polis U.K ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

“FETÖ KUMPASI OLABİLME İHTİMALİ VAR”

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; “örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "kişiyi hüviyetinden yoksun kılma" ve "işkence" suçlarından tutuklanan Kaplan’ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

Sorgusu sırasında, Kaplan’a, soruşturma kapsamında firari durumda olan Barış Kurt’un eski çalışanı olduğunu söyleyen ve kendisine Kaplan’ın adamları tarafından işkence edildiğini öne süren E.D isimli kişinin beyanları da soruldu. İfadesinde suçlamaları reddeden Kaplan, E.D’nin iddialarının FETÖ kumpası olabileceğini iddia ederek, şunları söyledi:

“Ben bahsi geçen suçların hiçbirini işlemedim, örgüt kurmadım, yönetmedim. Bahsi geçen insanların çoğunu tanımıyorum, bu kişilerle aramda hiçbir bağ yoktur. E.D isimli şahsı tanımıyorum. Barış Kurt’u bizim restoranımıza gelip gittiği için tanıyorum. Kendisi iş adamıdır. (E.D’nin öne sürdüğü) Bu olay tarihi 15 Temmuz’dan hemen hemen 1 hafta sonrasıdır. FETÖ’cü kumpası olabilme ihtimali vardır diye düşündüm ben. 15 Temmuz’dan sonra bütün FETÖ’cü kanallar benimle ilgili saçma sapan haberler yaptılar. Bir nevi aslında herkesi bana düşman ettiler. Bununla ilgili bir sürü hakaret ve videolar internette mevcuttur. Suçsuzum. Serbest bırakılmayı istiyorum.”

KAPLAN’IN AVUKATI KOCAOĞLU: YAKALANMASI ŞOVA ÇEVRİLDİ

Avukatı Doç.Dr Sinan Kocaoğlu ise, Kaplan’ın yakalanmasının emniyet tarafından şova çevrildiğini, internete düşen videoda müvekkili direnmediği halde sert müdahalede bulunulduğunu kaydetti. Kocaoğlu savunmasında şunları söyledi:

“Devletle mafya arasındaki olgusal olarak fark devletin hukukla bağlı olmasıdır. Müvekkilim yakalama anından şu ana kadar hukuka aykırılıklar tüm milletin gözünün önünde olmuştur. Müvekkilim hakkında tek bir yakalama emri yok, yurt dışı yasağı konulmamış, herhangi bir soruşturma organına davet edilmemiş olduğu halde, bir iş adamı olan müvekkilimin yurtdışına yatırım yapmak için gayet meşru bir yolculuğu Türk Devleti tarafından maalesef ki bir tele şova çevrilmiş ve yakalama anı videosunda görüldüğü üzere hiçbir karşı koyma emaresi olmadığı halde bir kolluk görevlisi tarafından yere yıkılmış, 3 kolluk görevlisi tarafından üzerine çökülmüş, müvekkilim boynuma basmayın lütfen dediğinde, kolluk görevlilerinden biri tarafından 'daha senin nerelerine basacağım lan g..' dediği internette video şeklinde mevcuttur.”