Değişim tartışması gençlere yansıdı: Genel Sekreterlik'ten alınan Işık, Gençlik Kolları'ndan ayrıldı: En önemli seçimini kaybetmişken...

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan “değişim” tartışmaları, parti yönetiminde de görev değişiklikleri sonucunu doğuruyor. Partide eleştirilerin artmasının ardından parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MYK’da değişikliklere gitmiş, bazı danışmanlarıyla yollarını ayırmıştı.

CHP Gençlik Kolları da tartışmalardan nasibini aldı… Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından dün Merkez Yönetim Kurulu'nun yeni görev dağılımının yer aldığı bir listeyi paylaşıldı.

Merkez Yönetim Kurulumuzun yeni görev dağılımı yapıldı.



Örgütümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/u93KVGJ98e — CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) September 11, 2023

Parti içerisinde değişim hareketini destekleyen ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın olduğu bilinen Ozan Işık, Genel Sekreterlik görevinden alındı. Ozan Işık’ın Genel Başkan Yardımcısı yapılması “tenzili rütbe” olarak değerlendirildi.

IŞIK, GENÇLİK KOLLARI’NDAN AYRILDI: SİYASETTE NEZAKET VE KİŞİSEL İTİBARIN KORUNMASINI BEKLEMEK HAKKIMDIR

Zafer Partili Anıl Ulukuş'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu danışmanlığına gösterdiği tepkiyle de gündeme gelen Işık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP Gençlik Kolları’ndan ayrıldığını duyurdu.

Kamuoyuna ve büyük ailemize…



Gençlik Kolları’na veda ediyorum. Benim için okul, benim için yuva, benim için aydınlık güzel günlere inancımın ışığı olan Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları MYK üyeliğinden istifa ediyorum. — Ozan IŞIK (@iskozn) September 12, 2023

Ozan Işık, şunları kaydetti:

“Kamuoyuna ve büyük ailemize…

Gençlik Kolları’na veda ediyorum. Benim için okul, benim için yuva, benim için aydınlık güzel günlere inancımın ışığı olan Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları MYK üyeliğinden istifa ediyorum.

Daha büyük mücadeleye var gücümle girmek, partimi geleceğe taşımak ve ülkemizi içinde bulunduğu derin krizlerden çıkarmak için çalışmaya devam edeceğim.

Resmi hesaplardan öğrendiğim görev değişikliğinin bana elbette insani, vicdani ve partili olarak üzüntü verdiğini saklayamam.

Yıllarca omuz omuza verilen onca mücadeleden sonra siyasette nezaket ve kişisel itibarın korunmasını beklemek hakkımdır diye düşünüyorum. Olsun… Bunu da aşarız.”

“BİR AN BİLE OLSA UMUTSUZLUĞA YER YOK”

“Ben kendimi değişimin bir neferi görmekten, emek vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum” diyen Işık, “Tarihin en önemli seçimini kaybetmişken yeniden umudu aşılayan yeniden ayağa kalkmamıza vesile olan şey değişim çağrısının kendisiydi. Anadolu’yu adım adım dolaşmaya, değişim için partinin her kademesinden görüş almaya ve her düzeyde değişimi savunmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’li Işık, ayrıca şunları kaydetti:

“Çünkü değişim gençlerin nefes almasıdır.

Çünkü değişim iyi eğitim, nitelikli barınma ve yaşama hakkıdır.

Çünkü değişim dünyayla rekabet etmek, üretmek ve birlikte zenginleşmektir.

Çünkü değişim gençlerin siyasete küsmediği, siyaseti sırtladığı zamanın ruhudur.

Bir an bile olsa umutsuzluğa yer yok. Bizi bekliyor aydınlık yarınlar. Bizi bekliyor zorda ve darda olan insanlarımız. Bizi bekliyor Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün onurlu vatan hedefi… Durmayacağız. Yorulmayacağız. Bıkmayacağız.

Gençosman Killik ve kurul arkadaşlarıma yollarında başarılar dilerim.

Baştan aşağı yenilenme ve değişim için tek tek görüşme zamanı.

CHP değişecek Türkiye değişecek!”

Ozan Işık’ın, açıklamasını bitirirken kullandığı “CHP değişecek Türkiye değişecek” ifadesi, yakın zamanda değişim tartışmasının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem