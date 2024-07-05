Asgari Ücrete Zam Yapılacak mı? Erdoğan Uçakta Ne Dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerle bir araya geldi. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyonuyla beraber emekli ve memur zamları da belli oldu.

Dar gelirli vatandaşların gözleri ise asgari ücrete gelecek zam haberine çevrildi. Erdoğan "en büyük sorunumuz hayat pahalılığı" diyerek yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'EN ADALETSİZ VERGİ ENFLASYON'

"Enflasyonda düşüş daha yeni başladı. Hızlanarak devam edecek. Biz inanıyoruz. Bu hedefler başlangıçta iddialı görüntü ama hedefleri başaracağımıza gerçekten samimi bir şekilde inanıyoruz. Programımız çalışıyor. Başlangıçta program yok dediler, sonra bu program çalışmaz dediler, sonra para geliyor ama bu sıcak para dediler. Sürekli bir kulp, bir hata üzerinde yoğunlaşıyorlar. Tabii ki sorunlarımız var ama bu sorunları çözecek güçlü bir siyasi irade var. En büyük sorunumuz hayat pahalılığı. En adaletsiz vergi enflasyon."

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİYOR MU?

Erdoğan 'asgari ücretlimize yapacağımız en büyük iyilik' diyerek açıkladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dar gelirlilerimize, asgari ücretlimize, emeklilerimize yapacağımız en büyük iyilik popülizm yapmadan enflasyonu kalıcı bir şekilde tekrar tek haneye düşürmek. Vatandaşımızın kalıcı olarak refah seviyesini yükseltmek. İnşallah son çeyreğe girerken bu işi çözüme kavuşturmuş olarak Allah’ın izniyle gireceğiz."