Antalya'da Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturması... İddianame Kabul Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart’ta görülecek.

KAÇ KİŞİ YARGILANIYOR?

Soruşturma kapsamında aralarında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da yer aldığı 41 kişi hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede sanıklar hakkında 'icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamaları yöneltildi. Dosyada toplam 26 ayrı eylem için hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi.

BÖCEK'E YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Savcılık, Muhittin Böcek’in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve kara para aklama suçlarından; oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise bu suçlara yardım, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte dava süreci resmen başlamış oldu. Sanıklar 16 Mart’ta ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA