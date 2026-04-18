Antalya’da Diplomasi Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Barış Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamında görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Beirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Cemal Kalyoncu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

ŞARA'YLA SURİYE'DEKİ SON DURUMU GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile Şara arasındaki Antalya Diplomasi Forumu 2026 görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

ENTEGRASYON SÜRECİ ELE ALINDI

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.

ALİYEV'LE BÖLGESEL VE KÜRESEL GÜNDEMLERİ ELE ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, iki liderin Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

ŞAHBAZ ŞERİF VE AL SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Konakladığı otelde önce Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ve Al Sani'nin elini tutup, hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Al Sani ve Şerif ile düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti. Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti. Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI SANDU'YLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelde gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI KOBAKHİDZE'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konakladığı otelde Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

FORUMA CEMAL KALYONCU DA KATILDI

Bu arada Antalya Diplomasi Forumu’na, Cemal Kalyoncu katılım sağladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cemal Kanyoncu.

“Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” ana temasıyla gerçekleştirilen forumda; yaklaşık 150 ülkeden Devlet ve Hükümet Başkanları ile üst düzey yetkililerin yanı sıra akademisyenler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Kaynak: AA