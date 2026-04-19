Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

Adana'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan çocuklar kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından akşam saatlerinde Adana'da başlayan sağanak, kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde cadde ve sokakları göle çevirdi.

Levent Mahallesi Sümbül Caddesi’nde yağış nedeniyle suya gömülen minibüste bulunan çocuklar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı.

Çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Lise Yurdunda Korkutan Yangın! 46 Öğrenci Tahliye Edildi Lise Yurdunda Korkutan Yangın!
Okul Katliamının Ardından... Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Görevden Ayrıldı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Görevden Ayrıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı Adana'yı Sağanak Vurdu! Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı
Yemen'de Alarm! BM'ye Göre 18 Milyon Kişi Açlık sınırında Yemen'de Alarm! BM'ye Göre 18 Milyon Kişi Açlık sınırında
Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı
İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı