Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Çağrı: Kılıçdaroğlu Ayrıntısı Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun." açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu göndermesi ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı” kuracağına dair konuşması hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu:

'PARTİSİNİ KANSER GİBİ SARAN SKANDALLARLA MEŞGUL OLSUN'

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, taciz skandallarıyla meşgul olsun.

DİKKAT ÇEKEN KILIÇDAROĞLU GÖNDERMESİ

İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde “yolsuzluklardan arınma başkanlığı” kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu’nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor.

'CHP'NİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ HALDEN BİZ ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Doğrusunu söylemek gerekirse “Gazi Mustafa Kemal’in kurduğu partiyiz” diye övünen CHP’nin, mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi

