Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den İstifa Etti, 'AK Parti'ye Katılacak İddiası'

CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye katılacağı ve bazı meclis üyelerinin de kendisine eşlik edeceği ileri sürüldü.

Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya’da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler hareketlendi. Niyazi Nefi Kara ve Muhittin Böcek hakkındaki gelişmelerin ardından bu iddiaların güçlendiği ileri sürüldü.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ DE GÖTÜRECEK

İddiaya göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ve bu süreçte bazı belediye meclis üyelerinin de kendisiyle birlikte hareket edeceği belirtildi. Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçtiği hatırlatılırken, benzer bir sürecin Serik’te de yaşanabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Antalya Gündem