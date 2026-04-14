Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den İstifa Etti, 'AK Parti'ye Katılacak İddiası'

Antalya'da Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifa ettiği ve yarın AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

CHP'li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye katılacağı ve bazı meclis üyelerinin de kendisine eşlik edeceği ileri sürüldü.

Antalya Gündem gazetesinden Yaprak Özer'in haberine göre, Antalya’da son dönemde bazı belediye başkanlarının parti değiştireceğine yönelik kulisler hareketlendi. Niyazi Nefi Kara ve Muhittin Böcek hakkındaki gelişmelerin ardından bu iddiaların güçlendiği ileri sürüldü.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİ DE GÖTÜRECEK

İddiaya göre, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ve bu süreçte bazı belediye meclis üyelerinin de kendisiyle birlikte hareket edeceği belirtildi. Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın CHP’den istifa ederek AK Parti'ye geçtiği hatırlatılırken, benzer bir sürecin Serik’te de yaşanabileceği öne sürüldü.

Kaynak: Antalya Gündem

Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Çağrı: Kılıçdaroğlu Ayrıntısı Dikkat Çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Çağrı: Kılıçdaroğlu Ayrıntısı Dikkat Çekti
Özgür Özel'den Ümit Erkol Hamlesi! Tüm İl Başkanları Ankara'da Toplanacak Özgür Özel'den Ümit Erkol Hamlesi!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
Emekli İkramiyelerinde 2026 Rakamları Belli Oldu! İşte Kalem Kalem İkramiye Tablosu Emekli İkramiyelerinde 2026 Rakamları Belli Oldu! İşte Kalem Kalem İkramiye Tablosu
78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu 78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu