Ankara'da Sürpriz Temas! Özdağ, Özel'i Ziyaret Edecek

Zafer Partisi lideri Özdağ, yarın CHP lideri Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. Özdağ, bazı kanun maddelerinde yapılması gereken değişikliklere yönelik önerilerini Özel'e sunacak.

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Ankara'da Sürpriz Temas! Özdağ, Özel'i Ziyaret Edecek

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, yarın CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edeceği bildirildi.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Başkanlık Divanı üyelerimiz, yarın (4 Temmuz) saat 12.00’de bazı kanun maddelerinde yapılması gereken değişikliklere yönelik Zafer Partisi’nin önerilerini sunmak ve genel bir politik durum değerlendirmesi yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret edecektir" denildi.

HEYETTE KİMLER YER ALACAK?

Açıklamada, Zafer Partisi heyetinde şu isimlerin yer alacağı kaydedildi:

"Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Zafer Partisi Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Murat Yıldız, Zafer Partisi Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan."

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