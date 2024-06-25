Ankara'da sürpriz görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir araya gelecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği açıklanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABB Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği bildirildi.

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Ankara'da sürpriz görüşme! Kemal Kılıçdaroğlu ile Mansur Yavaş bir araya gelecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akşam yemeği için randevu aldığı bilgisinin ardından, Kılıçdaroğlu'nun Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile de görüşeceği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesini doğruladı.

"RUTİN BİR İSTİŞARE YEMEĞİ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi şu açıklamayı yaptı:

"Çok önceden kararlaştırılan rutin bir istişare yemeği. Özel bir gündem yok. Yeri ve zamanı henüz belli değil."

Yemeğin bugün gerçekleşeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir akşam yemeğinde bir araya gelmesi bekleniyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu CHP
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