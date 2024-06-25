Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e övgü: 'Lafı hiç uzatmam 'insan' derim'

Ankara'da 30 Aralık 2022’de öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği ikinci görüşmede, Özel'i övgüyle andı.

'ÖZGÜR ÖZEL'İ ANLAT DERSENİZ LAFI HİÇ UZATMAM 'İNSAN' DERİM'

Ayşe Ateş, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, bizi makamında kabul etti.

Sayın Özel, duruşma günü bizimle olacağını ve bu siyasi cinayetin bütün yönleriyle aydınlanacağı son ana dek de bir adım geri atmayarak yanımızda duracağını tekraren ifade etti.

Huzurundan daha umutlu, daha cesur, daha inançlı ve daha güçlü ayrıldım.

Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bana, Özgür Özel’i anlat, derseniz lafı hiç uzatmadan “insan” derim.

İnsanlığını kaybetmeyenlere selam olsun!.''