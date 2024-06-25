Seçim yenilgisinin ilk faturası kesildi: Erdoğan 7 ismi görevden aldı

AKP MYK'sı 'değişim' ana gündemiyle bugün toplandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi masaya yatırıldı.

Erdoğan seçimlerde alınan yenilginin üzerine, "Milletimizin başta değişim ve yenilenme talebi olmak üzere sandık sonuçlarıyla bize ulaştırdığı beklentinin farkındayız" demişti. Ayrıca Erdoğan planlanan değişimin 'kırmadan, dökmeden' olacağının altını çizmişti. Seçimlerin ardından dikkat çeken ilk görevden almalar 7 ilde, il başkanlarının görevden alınması ile gerçekleşti.

'DEĞİŞİM' TALEBİ MASAYA YATIRILDI

AKP MYK'da ana gündem 31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan 'değişim' talebi ve iç muhasebe oldu.

2'si büyükşehir olmak üzere 5 il başkanının değişmesi ele alındı. Ayrıca MYK'da yerel seçimler sonrası ortaya çıkan tablo ve teşkilatlardaki son duruma ilişkin de ayrıntılar ele alındı.

AKP'DE 7 İLDE İL BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

İktidara yakınlığı ile bilinen Ahaber'e göre, toplantının ardından AKP'de 7 ilde il başkanları değişti. O iller şöyle yer aldı:

Zonguldak, Kastamonu, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Erzincan, Afyonkarahisar.

Zonguldak İl Başkanlığına Mustafa Çağlayan; Kastamonu Ahmet Sevgilioğlu, Osmaniye Mehmet Sadi Binboğa, Adıyaman Faruk Bülent Kaplan, Gaziantep Fatih Fedaioğlu, Erzincan Alpay Kabadayı ve Afyonkarahisar'a ise Turgay Şahin atandı.

31 MART SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

Erdoğan'ın görevden aldığı il başkanlarının 31 Mart performansı ise şöyle olmuştu:

Zonguldak: AKP'li Ömer Selim Alan CHP'li Tahsin Erdem'e 9 bin 387 oy farkı ile kaybetmişti.

Kastamonu: AKP'li Tahsin Babaş CHP'li Hasan Baltacı'ya 8 bin 420 oy farkı ile kaybetmişti.

Osmaniye: Osmaniye'de AKP seçimlere katılmadı. MHP'li aday İbrahim Çenet kazandı.

Adıyaman: AKP'li Ziya Polat CHP'li Abdurrahman Tutdere'ye 23 bin 14 oy farkı ile kaybetmişti.

Gaziantep: AKP'li Fatma Şahin CHP'li Muzaffer Ertürk'e karşı kazanmıştı.

Erzincan: AKP seçime girmedi. MHP'li Bekir Aksun kazandı.

Afyonkarahisar: AKP'li Hüseyin Ceylan Uluçay CHP'li Burcu Köksal'a 25 bin 369 oy farkı ile kaybetmişti.