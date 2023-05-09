Sinan Ateş'in kitaplarını dağıttılar, gözaltına alındılar: 'Adaletin geldiği nokta'

Sinan Ateş'in yazdığı 'Göktürkler' kitabını Bursa'da dağıtan üç genç gözaltına alındı. Olay sırasında bölgede bulunan İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Şeyda Şahin, "Adaletin geldiği nokta. Yasal bir kitabın bilabedel dağıtımı gelen bir emirle toplatıldı" dedi.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in kendisinin yazdığı "Göktürkler" kitabını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ücretsiz dağıtan üç genç bugün gözaltına alındı. 

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı Sevinç Atabay ve CHP Bursa Milletvekili Adayı Kayıhan Pala da karakol önüne geldi. CHP ve İYİ Partili avukatlarla birlikte DEVA Partisi Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı olan avukat Özlem Bayraktar da gözaltındaki gençler için karakola geldi.

Şeyda Şahin, "Adaletin geldiği nokta. Yasal bir kitabın bilabedel dağıtımı gelen bir emirle toplatıldı. Şimdi savcılıktan bir talimat bekliyoruz. Ne talimatı geleceğini bilmiyoruz. Ülkece geldiğimiz nokta bu. Yasal bir kitabın bedelsiz dağıtımında ne engel var hep birlikte göreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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