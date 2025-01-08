Ankara-Niğde Otoyolu'nda 'Garanti' Tutmadı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'na verilen garanti araç geçiş sayısının tutmadığını bildirdi. Yavuzyılmaz,"Hazine'nin şirkete 2024'te garanti ettiği araç geçiş sayısı 27 milyon 375 bin, gerçekleşen araç geçiş sayısı ise sadece 9 milyon 366 bin. AK Parti'nin hata payı yüzde 65,78. Şirketin kasasına giren toplam tutar 374 milyon euro. Güncel kurla 13 milyar 755 milyon lira" dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'na geçen yıl verilen garanti araç geçiş sayısına ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"AK Parti'nin hazinede açtığı bir kara deliği daha tespit ettik. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu'nda 2024 yılında Hazine'nin şirkete garanti ettiği araç geçiş sayısı 27 milyon 375 bin. Gerçekleşen araç geçiş sayısıysa sadece 9 milyon 366 bin. AK Parti'nin hata payı yüzde 65,78. Şirketin kasasına giren toplam tutar 374 milyon euro, güncel kurla 13 milyar 755 milyon lira. Otoyolun açıldığı tarihten itibaren son 4 yılda şirketin kasasına giren tutar 1 milyar 513 milyon euro, otoyolun maliyeti ise 1 milyar 462 milyon euro. Otoyolun kamuya devir tarihi 25 Aralık 2035. Otoyolun kamuya devredileceği 2036 yılına kadar şirket Merkez Bankası gibi para basacak, vatandaşsa geçmediği otoyolun ücretini vergileriyle Hazine'ye ödemeye devam edecek."

Kaynak: ANKA