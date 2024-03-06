Ankara için 24 aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı.

Buna göre, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için 19'u siyasi parti 5'i bağımsız olmak üzere 21 erkek, 3 kadın aday mücadele edecek.

Erkek adaylardan siyasi partiler adına CHP'den Mansur Yavaş, AKP'den Turgut Altınok, İYİ Partiden Cengiz Topel Yıldırım, Memleket Partisinden Zafer Burak Hasar, DSP'den Mehmet Selim Çetin, Yeniden Refah Partisinden Suat Kılıç, Türkiye Komünist Partisinden Ali Ufuk Arikan, Zafer Partisinden Hüseyin Bartu Soral, Yeni Türkiye Partisinden Serkan Ünver,, Hak ve Özgürlükler Partisinden Fazlı Taşkan, Ocak Partisinden Murat Yardımcı, Adalet Birlik Partisinden Abdullah Demiryürek, Millet Partisinden Salih Koç, DEVA Partisi'nden Celal Mümtaz Akıncı, Saadet Partisinden Cafer Güneş ve Vatan Partisinden Utku Reyhan yarışırken, bağımsız adaylardan Korkut Cesur, Suat Karaman, Lokman Cengiz, Mustafa Sanğu ve Yunus Murat Güztoklusu listede yer aldı.

Kadın adaylardan ise DEM Parti'den Gültan Kışanak, Anavatan Partisinden Tuvana Naz Ketene ve Türkiye Komünist Hareketinden Figen Topal yarışacak.

22'si üniversite mezunu, biri ortaokul ve biri ilkokul mezunu olan adayların 5'i iş insanı, 5'i avukat, 2'si gazeteci ve 2'si mühendisken, diş hekimi, siyasetçi, ekonomist, işçi, emekli, eğitimci, muhasebeci, belediyeci, serbest ve özel güvenlik mesleklerine sahip birer aday bulunuyor.

Kaynak: AA