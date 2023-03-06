Altılı Masa’nın internet sitesinin adı değişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını savunarak ittifaktan ayrılmasının ardından Altılı Masa’nın çalışmalarının duyurulduğu altilimasa.biz sitesi kapatıldı. Yeni sitenin adresi milletittifaki.biz oldu.

Sitede, ‘Liderler Buluşması’, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’, ‘Komisyonlar’ gibi başlıklar yer alıyor.

Öte yandan, Akşener'in dahil olmadığı son toplantılara dair fotoğraflar da bulunuyor.

Yeni adresi 5 Mart’ta aktifleştirilen sitenin ana sayfasında büyük harflerle ‘Yarının Türkiye’si İçin' yazısı bulunuyor. Yazının altında ise CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin isimleri ve imzaları yer alıyor.