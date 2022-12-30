Ali Türkşen'den Mehmet Ali Çelebi'ye sert tepki: 'Artık ismini dahi anmak istemiyorum'

Geçen aylarda AKP’ye katılan ve eski silah arkadaşlarının tepkisini çeken Mehmet Ali Çelebi ile Emekli Kurmay Albay Ali Türkşen arasındaki tartışma devam ediyor.

Simurg adlı YouTube kanalında konuşan Ali Türkşen, cezaevinde yaşamını yitiren 28 Şubat davası hükümlüsü Vural Avar’a sahip çıkmadığını söylediği Çelebi’ye seslendi.

Türkşen şunları söyledi:

“Bir zamanlar kardeşimiz diye hitap ettiğimiz AKP milletvekili Vural Avar’ın vefatı üzerine ‘Ben aslında şunu yaptım, bunu yaptım’ diyor. Artık ismini dahi anmak istemiyorum. Hitaplar ‘komutanım’dan ‘Anlat bakalım birader’e dönmeye başladı. O da bu orman kanunları içerisinde yaşamaya çalışıyor. Güçlünün yanında olarak küçük balıklıktan büyük balıkların yanında yaşamaya çalışıyor. Sen geyiksen her zaman geyiksin. Gidip aslanın yanında durursan o aslan seni yer. Köpek balıklarının yanında dolaşırsan bir gün kendini midesinde buluverirsin. Biz de diyoruz ki o tarafta değiliz, onu da beceremiyoruz.”

“BANA ÖZELDEN MESAJ ATMA ARTIK”

FETÖ’nün Balyoz kumpası mağdurlarından Türkşen, “28 Şubat davasını Yüce Mecliste en çok gündemde tutan, Meclisi göreve çağıran tek milletvekili benim” diyen Çelebi’ye Twitter hesabından tepki göstermişti.

Türkşen, “Vekil dediğin böyle olur işte. En vekil vekil sensin Mehmet Ali. Süpersin Mehmet Ali. Aslansın Mehmet Ali. Kaplansın Mehmet Ali. Bana özelden mesaj atma artık Mehmet Ali” demişti.