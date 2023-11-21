Ali Mahir Başarır'dan Numan Kurtulmuş'a kınama: Yargıtay'ı neden Anayasa'ya saygıya davet etmedin

Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, 18 yıl ceza almıştı.

Anayasa Mahkemesi'nin bu karara 'hak ihlali' demesi sonrası Yargıtay 3. Dairesi, AYM'yi hiçe saymış ve AYM üyeleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Dün de Yargıtay 4. Ceza Dairesi de Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği ihlal kararına uyulmamasına ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararına yapılan itirazda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

AYM'nin Yargıtay tarafından hiçe sayılmasına tepki gösteren CHP Grubu, değişmeli olarak TBMM'de nöbet tutmaya karar vermişti.

Nöbetin 276. saatinde Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Başarır, Yargıtay'ın Anayasa'ya uymamasına neden tepki göstermediği konusunda eleştiride bulundu.

Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Yargıtay 8 kasımda skandal bir karara imza attı. Yargıtay’ın verdiği kararla hem yargıya, hem yasamaya yani halk iradesine bir darbe yapıldı. Biz CHP grubu olarak 9 Kasım’da Meclis’te adalet nöbeti tutmaya başladık. 276 saattir CHP adalet nöbeti tutuyor. Meclis iradesine, yargının hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir grup olarak biz bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Biz Anayasa’ya saygı istiyoruz. Biz milletvekilleri Anayasa 81’e göre Anayasa’ya sadakatten ayrılmayacağımız üzerine yemin ettik. Bunu yargıdan da bekliyoruz. Yargı sorunları çözer sorun yaratmaz. Yargı problemleri ya da erkler arasındaki sıkıntılarda Anayasa adına karar verir. Ama görüyorum ki Yargıtay bir vesayet kurumu gibi en yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını çiğnemiş ve halk iradesini hiçe saymıştır. Meclis Başkanına buradan sesleniyorum, bu sorun en çok parlamentonun. Bu sorunu çözmek zorundasınız.

'YARGITAY’I DAVET ETMEMESİNİ KINIYORUZ'

Biz bu eylemi, milletvekili arkadaşlarımızla 276 saattir bu sorunun çözülmesi için yapıyoruz. Meclis Başkanına buradan sesleniyoruz. Gelin bu problemi çözün. Halkın iradesi hukukun üstünlüğü için açıklamalarda bulunun. Meclis sessiz kalamaz. Parlamento sessiz kalamaz. Meclis Başkanı sessiz kalamaz. Şu anda dünya Türkiye’yi izliyor. Eğer bir kez Anayasa’yı bir tarafa bırakırsak, bir kez Anayasa hükümlerini, Anayasa Mahkemesi’nin kararlarını ayaklar altına alırsak, bu ülkede düzenden, hukuktan bahsedemeyiz. O yüzden ben gruptaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum çünkü 85 milyon bize mesaj atıyor. Biz 85 milyonun iradesi için, hukukun üstünlüğü için, Anayasal düzenin bozulmaması için bu eylemi yapıyoruz, bir müddet daha devam edeceğiz. Ama burada Meclis’te bu eylem yapılırken 24 saat nöbet tutulurken, Meclis Başkanının sessiz kalması, çıkıp açıklama yapmaması, Anayasa’ya saygıya mahkemeyi Yargıtay’ı davet etmemesini kınıyoruz.”

Kaynak: Gerçek Gündem