Ali Mahir Başarır'dan AKP'li Osman Gökçek'e tepki: 'Klavye delikanlısı'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de DEM Parti Milletvekili Ferit Şenyaşar'a tekme atan AKP Milletvekili Osman Gökçek'e tepki gösterdi.

Ali Mahir Başarır'dan AKP'li Osman Gökçek'e tepki: 'Klavye delikanlısı'

Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasına karşı dün TBMM Genel Kurulu'nda tansiyon yükselmişti.

DEM Partili milletvekillerinin kürsü eylemine AKP'li milletvekilleri fiziki müdahalede bulunmuş, Osman Gökçek'in, DEM Partili Ferit Şenyaşar'a tekme atması, tepkilere yol açmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te yaşanan olaylara ilişkin konuştu.

"SOKAKTA GÖRSEN 80 METRE KAÇIYORSUN"

Başarır, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada Osman Gökçek'e sert sözlerle tepi gösterdi. Gökçek'e "klavye delikanlısı" diyen Başarır, şu sözleri kaydetti:

"Dün burada kavga oldu. Osman Gökçek mesaj atıp seviyesiz bir paylaşım yaparsa olmaz. Birisi burası Beyaz TV değil desin! Yav Osman! Sen buradaki herhangi bir milletvekilini sokakta görsen 80 metre kaçıyorsun. Klavye kabadayısı!”

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