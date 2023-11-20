Ali Babacan’dan yerel seçim çağrısı: Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, adaylık başvurularının 20 Kasım Pazartesi günü (bugün) başladığını hatırlatarak tüm Türkiye'yi, özellikle de kadınları siyaset sahnesine davet etti.

Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımız büyük bir hızla devam ediyor. Adaylık müracaatlarımız 20 Kasım Pazartesi başlıyor, 29 Aralık Cuma sona eriyor. Buradan tüm Türkiye'ye, özellikle de kadınlara çağrım: Gelin hep beraber elimizi taşın altına koyalım.”