Akşener'in 'Noter değiliz' ifadelerine Noterler Birliği'nden tepki

Türkiye Noterler Birliği, Meral Akşener'in 'Noter değiliz' sözleri sonrası açıklama yaparak; "Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarının zedelenmesinden rahatsızız" dedi.

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Akşener'in 'Noter değiliz' ifadelerine Noterler Birliği'nden tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağır ithamlarla altılı masayı hedef almış; CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için çağrı yapmıştı. 

Akşener ayrıca kendilerinin noter olmadıklarını belirtmişti. 

NOTERCİLERDEN TEPKİ

Akşener’in "Noter" sözleri sonrası Türkiye Noterler Birliği’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, "Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarının zedelenmesinden rahatsızız. Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz Noterlik kamu hizmetidir" ifadelerini kullandı. 

Akşener'in 'Noter değiliz' ifadelerine Noterler Birliği'nden tepki - Resim : 1

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