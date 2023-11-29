Akşener'den parti içindeki tartışmalara ilişkin açıklama: 'Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz'

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akşener İYİ Parti üzerinden dönen tartışmalara ilişkin de sert ifadeler kullandı. Akşener, 'Onların sürdüğü balçık, İYİ Parti güneşini sıvayamaz' dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

25 Kasım, Kadına Şiddete Karşı, Uluslararası Mücadele Günü’ydü… Ülkemizdeki birçok mesele gibi; kadın ve kadına yönelik şiddet meselesi de ne yazık ki, sadece böyle özel günlerde hatırlanıyor.

Ancak maalesef; Türkiye’de, son 10 ayda, 364 kadın öldürüldü…Her gün, ülkemizin dört bir yanından; artık, sokak ortalarına kadar taşan; kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor…

Çocuklarımız bile; şiddetin, tacizin, tecavüzün, mağduru oluyor… Boşanmalar çığ gibi artıyor, aile yapımız sarsılıyor… Ve şiddetin, bundaki payı da maalesef büyük…

Çok değil; daha bu haftanın başında; Ankara’da bir kadın; eşi tarafından, vurularak öldürüldü. İstanbul’da bir başka kadın ise; çocuklarının gözleri önünde katledildi. Adana’dan, Çankırı’dan, Kocaeli’nden, Muğla’dan; memleketin dört bir yanından; her gün, yeni bir kadın cinayeti haberi alıyoruz…

Tüm bu acılar yaşanırken; Tablo, bu derece vahimken; Sayın Erdoğan ise, çıkıp; “İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemizin; kadın hakları ve şiddetle mücadeleye, en küçük olumsuz bir etkisi olmamıştır.” diyerek açıklama yapıyor. Gerçekten inanılır gibi değil…

EKONOMİK KRİZE İLİŞKİN

İktidar; ekonomimizi de düzlüğe; içinde bulunduğu, acı tabloyu inkar ederek, çıkartmayı vadediyor. Yani; ortadaki sorunun varlığını reddederek; o soruna, bir çözüm bulabileceğini iddia ediyor.

Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz hafta, Merkez Bankası, faiz oranını, yüzde 40 seviyesine çıkardı. Hatırlayın; bundan 2 buçuk yıl önce, dönemin Merkez Bankası Başkanı; faizleri yüzde 19’a çıkardığı için, görevden alınmıştı. Dün; yüzde 19 faiz, kabul edilemez bulunuyordu; Bugün; yüzde 40 faiz, adeta alkışlanıyor… “Neredeen nereyee” değil mi?

“Kendileri ettiler, kendileri buldular.” diyeceğim ama; kendileri ettiler, ama maalesef, yine milletimiz buluyor. “Ben ekonomistim” inadının cefasını, yine milletimiz çekiyor.

Eğer bugün, ülkemizde, geçim sıkıntısı varsa; bu, AK Parti’nin eseridir. Eğer bugün, insanlarımız; en temel ihtiyaçlarını almak için, 40 kere düşünmek zorunda kalıyorsa; bu, AK Parti’nin eseridir. Eğer bugün; kiracılar, ev sahipleriyle, davalık oluyorsa; her gün, bir adli vaka haberi alıryorsak bu, AK Parti’nin eseridir Bu çok açık.

DEPREM GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN

Hatay’ın hali ortada… Kahramanmaraş’ın, Adıyaman’ın, Malatya’nın hali ortada… Binlerce aile dağıldı. On binlerce insanımız; başka kentlere, göç etmek zorunda kaldı. İktidar ise; bu vahim tablodan, mahcup olacağı yerde; Bugün, yerinden yurdundan olmuş insanlarımıza, yardım eli uzatmakla övünüyor. Ayıptır, günahtır…

Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya; AK Parti döneminde, büyükşehir yapıldı. Ve bu bölgelerde, deprem olabileceği; bilim insanlarımız tarafından, defalarca söylenmişti. Yani; depremin geleceği biliniyordu. Ama Malatya’da, tarım arazilerine; kayısı bahçelerinin olduğu alanlara; yüksek katlı konutlar inşa edildi. Nurdağı gibi, nüfusu sadece 50 bin olan, bir ilçemize, 10 katlık imar izinleri verildi. Böyle bir aymazlık, böyle bir şuursuzluk olabilir mi?

Kuralsızlığı, kanunsuzluğu, artık bir alışkanlık hâline getiren bir iktidarla; imar mevzuatlarını tartışmayı, elbette gereksiz buluyorum. İşi verenin, yapanın ve denetleyenin, aynı dereden sulandığı bir ortamda, yapılacak iş; mevzuat tartışmak değil; rant şebekelerini, belediyelerin dışına itmektir. Ve önümüzdeki yerel seçimler de; şehirlerimizi, bu yolsuzluk sarmalından kurtarmak için, büyük bir fırsattır.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAY ADAYLARINA SESLENDİ

İYİ Parti; siyasetin ahlaksız tekliflerini, elinin tersi ile itenlerin partisidir! İYİ Parti; milletin selameti için, her türlü baskıya göğüs gerenlerin partisidir! İYİ Parti; memleketine hizmet için, çetin yolları yürüyenlerin partisidir.

Sizler de, bu kutlu hareketin, uç beyleri olarak; İYİ Parti’nin, neler başarabileceğini, tüm Türkiye’ye göstereceksiniz! Şimdiden yolunuz açık olsun! Allah gayretlerimizi ibadet saysın. Bizleri milletimize karşı utandırmasın.

İYİ PARTİ'DEKİ TARTIŞMALAR ÜZERİNE

İYİ Parti’miz, bundan 6 yıl önce; “her şey bitti” dendiği anda; umutların yittiği, çarelerin tükendiği bir anda; Türk siyasetine, yeni bir nefes oldu. Koltuk hırsına, siyasi ranta, kişisel ikbal hesaplarına, feda edilen millet iradesinin, gür sesi oldu. Balçıkla sıvamaya çalışanların karşısında; Ülkemizin istikbali için, her daim inatla parlayan, bir güneş oldu.

Ve bugün; Ne kadar tartışılırsa tartışılsın; Kaç cepheden hedef alınırsa alınsın; Hangi kirli tuzaklar kurulursa kurulsun; İYİ Parti’nin güneşi, ilk günkü ışıltısını koruyor.

İYİ Parti’nin kurulması; iktidarından muhalefetine, siyasetinden, medyasına; milleti, 5 yılda bir oy veren, marabalar olarak gören; son 20 yılda, kutuplaşmanın konforuna, iyice alışan; siyasi rant şımarığı, ne kadar şer odağı varsa; hepsinin rahatını bozdu. Türkiye’de siyaseti, kendince dizayn etmeye çalışan; kutup siyasetinden nemalanan, kim varsa; hedefinde her zaman, İYİ Parti oldu.

Dün; bu iktidara karşı, hiçbir başarı gösterememiş olanlar; Bugün; kendi sebep oldukları başarısızlığın faturasını, İYİ Parti’ye kesmeye çalışıyorlar. Kurdukları, “Al gülüm, ver gülüm” çarkına, çomak sokulsun istemiyorlar. İşte bu yüzden de; Dün, yüzde 60 borazanlığı yapanlar; bugün çıkıp utanmadan, İYİ Parti analizleri kasıyorlar.

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da; Kendi günahlarını, saklamak isteyenlerin; İYİ Parti’yi özne yapmasına izin vermeyeceğiz! Türkiye'nin geleceğini; Marjinal akımlara; Şer odaklarına; Rant şebekelerine; Cumhuriyet’le, Atatürk’le, Türk milletiyle problemi olanlara; teslim etmeyeceğiz! Tüm engellere, iftiralara, dedikodulara rağmen; İYİ Parti olarak;Türkiye’yi, Demokratik Millî Yükselişine, mutlaka kavuşturacağız!

Ayrıntılar gelecek...