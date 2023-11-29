104 cezaevinde 'Öcalan' eylemi

İHD Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazmacı, 104 cezaevinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle açlık grevi olduğunu aktararak, "Tutukluların sesine ses olmak zorundayız" dedi.

104 cezaevinde 'Öcalan' eylemi

Cezaevlerinde, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle 27 Kasım’da açlık grevi başlatıldı. Dönüşümlü açlık grevi eylemi 15 Şubat'a kadar devam edecek. İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Eşbaşkanı Ömer Faruk Yazıcı, İç Anadolu Bölgesi’nde 21, toplamda ise 104 cezaevinde tuukluların açlık grevi eylemi başlattığı bilgisini paylaştı.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yazmacı, tutsakların taleplerinin net olduğunu belirterek, "Tutuklular, Sayın Öcalan üzerindeki tecridin topluma yayıldığını ve bu nedenle Sayın Öcalan'ın özgürlüğünün aynı zamanda Kürt sorunun çözümü olduğunu söylüyor. Onun için bu eylem, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit ve Kürt sorunun çözümüne yöneliktir” dedi. Yazmacı, tutukluların açlık grevinin yanı sıra yetkili ulusal ve uluslararası kurumlara da dilekçe ve yazılar gönderdiğini aktardı.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ CEZAEVLERİ

Yazmacı, İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 21 cezaevinde tutukluların dönüşümlü açlık grevi eylemi başlattıklarını aktardı. Yazmacı, grevlerin başlatıldığı cezaevlerini şöyle sıraladı:

* Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

* Bolvadin T Tipi Kapalı Cezaevi

* Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi

* Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi

* Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi

* Ereğli Yüksek Güvenlikli Cezaevi

* Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi

* Kayseri Bünyan T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi

* Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

* Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi

* Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevi

* Kırşehir S Tipi Kaplı Cezaevi

* Sincan Kadın Kapalı Cezaevi

* Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi

* Sincan 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi

* Çorum T Tipi Cezaevi

* Çorum Sungurlu T Tip Cezaevi

* Yozgat 1 Nolu T Tipi Cezaevi

* Yozgat 2 Nolu T Tipi Cezaevi

* Karabük T Tipi Kapalı Cezaevi

* Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi.

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