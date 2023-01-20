Akşener liderler turuna devam ediyor: Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

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Akşener liderler turuna devam ediyor: Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa toplantısı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İYİ Parti lideri Akşener, 26 Ocak'ta gerçekleşecek olan 6'lı Masa toplantısı öncesinde parti liderleri ile görüşmeye devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi. 

Akşener dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelmişti.

Akşener'in bugünkü ikinci durağı Saadet Partisi olacak. Akşener'in saat 16:00'da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geleceği ifade edildi.

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