Zafer Partisi'nde deprem: 'Ülkücülerin gerçek yuvasındayım' diyerek MHP'ye geçti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Ayla Ülük MHP'ye geçti.

Zafer Partisi'nde deprem: 'Ülkücülerin gerçek yuvasındayım' diyerek MHP'ye geçti

Ümit Özdağ'ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Zafer Partisi'nde deprem yaşandı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Ayla Ülük MHP'ye geçti.

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin "Hoş geldiniz. Güç verdiniz" paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayla Ülük, "Ülkücülerin gerçek yuvasındayım" dedi.

Zafer Partisi'nde deprem: 'Ülkücülerin gerçek yuvasındayım' diyerek MHP'ye geçti - Resim : 1

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