Akşener: Başımızı kestiler ama eğdiremediler; bize diz çöktüremediler

GERÇEK GÜNDEM

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İYİ Parti İstanbul 3. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Beşinci yılımızı doldurduk. Kısa gibi görünen ama çok uzun ve meşakkatli bir yolculuğun her biri ayrı bir başarı öyküsü olan, irade öyküsü olan bizi anlatacağım. Bütün kongrelerde onu anlatacağım. Çünkü biz mağdur olamıyoruz bir türlü, mağdur olduğumuzu ilan edemiyoruz bir türlü.

Biz hiçbir zaman var olan iktidara sırtımızı dayayıp, zorbalık yapmayanlarız. Biz hiçbir zaman var olan güce, var olan otoriteye yılışıklık yapıp onun elini sıkıp onun ardında saklanıp garibin gurebanın kafasına balyoz indirenlerden olmadık. Biz tam tersine o balyoz indiren eli tutup, o eli kıranlardanız. Biz kimiz? Biz bu milletin geleceğine kasteden her yanlışı ifade edip, o yanlışı durdurmak için kendinden vazgeçenleriz. 2010 yılının referandumunda öyleydik, illa bir siyasi yapının içinde olmamız gerekmez bizim. Biz 2010 yılının referandumunda bağıra bağıra 'hayır' dedik. O günün güçlülerine temenna duranlar ne kadar güzelliklerin olacağını anlattılar. Ve keşke haklı çıkmasaydık, biz haklı çıktık. 2010 referandumunu yapmasaydılar o maddeler değişmeseydi FETÖ kalkışmayı yapamazdı, devleti bu millet sokaktan ve köprüden toplamak zorunda kalmazdı. Bize kulak verilseydi, derdimizi anlatabilseydik, 2016 15 Temmuz kalkışması olmaz, insanımız şehit olmazdı. 2010'da haklı çıktık.

"HER YERDE SALDIRIYA UĞRADIK AMA YOLCULUĞUMUZA DEVAM ETTİK"

Aradan zaman geçti. 2017'de birilerinin canı istedi, keyfi istedi tek adam rejimini ortaya koymak için... Demokrasiden bıktılar, millet iradesinden bıktılar. Millet iradesinin her şeyin üstünde olmasından bıktılar. Keyifleri istedi, tek adam rejimini getirmek üzere 2017'de bir referandum yaptılar. O referandumda da hepimiz tek tek bir araya gelerek, partimiz yoktu, bir organizasyonumuz yoktu, yollara düştük. Bugün yolda gelirken biraz düşündüm. Kütahya'da benimle olanlar hatırlayacaktır. Bulamadık değil mi? Mekan bulamadık, salon bulamadık. Çanakkale'de arkadaşlarımızla birlikte parasını ödediğimiz salondan çıkarılmaya çalışıldık. O salondan çıkmadık ama elektrikler kesildi. Biz yine de konuştuk, tek adam rejiminin nelere mal olacağını.

2017'de o ağır şartlarda birbirimizle dayanışarak, birbirimizin imkanlarını paylaşarak büyüttüğümüz o mücadele büyükşehirlerin hepsinde 2017 referandumunda hayır çıkmasına vesile oldu. Her yerde saldırıya uğradık ama yolculuğumuza devam ettik. İYİ Parti'yi kuran sizlerin iradesi öncelikle bir direnme iradesidir.

Bu salonda o kadar çok isim var ki eskiden beri tanıdığım, bu salonun iradesini oluşturan, gençlerimizin kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet demesine sebep olan o geçmiş yolculuk, öyle temiz, o kadar açık ve gururlu ki; şimdi gençlere sesleniyorum… Bize büyüklerimiz neler öğretti biliyor musunuz? Bizim başımızı kestiler ama eğdiremediler. Bize diz çöktüremediler.

"MİLLİ MÜCADELE BUDUR"

Bugün unutturulmaya çalışılan milli mücadele budur. Her biri kadınıyla erkeği ile Kurt Kaya’dır. Biz kimiz? Biz o kutlu mücadelenin bugünkü temsilcileriyiz. O kutlu mücadelenin irade sahiplerinin bugünkü temsilcileriyiz. Biz bu milleti çok sevenleriz. Milletimizin rahat nefes alabilmesi için her türlü fedakarlığı yapmayı bilenleriz. Onun için 31 Mart teklifi bizden gitmedir. Onun için CHP’ye 31 Mart seçimlerine birlikte girme teklifi bizim fikrimizdir. Onun için İstanbul ve Ankara’da seçimlerin alınmasını sağlamıştır. Morali bozulan seçmenleri ayağa kaldırandır. Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceği, Türk devleti ve Türk milletinin varlığı için gerekli fedakarlığı yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. İYİ Parti stratejik aklın var olduğu bir yapıdır.

Bu milletin uğruna canımızı verebildiğimiz gibi aynı zamanda milletimizin geleceğini, Türk milletinin, Türk devletinin varlığı, birliği için feragatı an bile düşünmeden yerine getiren stratejik aklın sahipleriyiz. Bizim partimiz aynı zamanda İYİ Parti, stratejik aklın ve stratejinin var olduğu bir yapıdır.

Biz zorbaların, haksızlıkların karşısında korkmadan dimdik duranlarız. Bugünün Türkiyesi'nde bunun çok önemli olduğunu yaşayarak gördük. O zorbalar ki her zaman var oldular ve bu salonu şereflendiren herkes haksızlığın karşısında, zorbanın karşısında, haksızlığa uğrayanın yanında olanlarız.

Bugün bize Müslümanlık satanlar hadi oradan be! Yuh olsun size, yuh olsun size!

"BAŞBAKAN MERAL AKŞENER OLACAK"

Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'ümüze gıcık olanlar çok beklersiniz. İyi ve cesur insanlar var.

Hiç merak etmeyin çok az kaldı. Sene, o senedir. 2023 seçimlerinde göreceksiniz ki 13. cumhurbaşkanı elbette Millet İttifakı'nın adayı olacak. Ama bir şey daha olacak. 2023 seçimlerinin birinci partisi İYİ Parti olacak. Bunu pazarlıklar sonunda sağlamayacağız, helal oylarımızla sağlayacağız. Elbette Başbakan Meral Akşener olacak. İYİ Parti birinci parti olacak. O zaman başbakan olacak. Çünkü biz helale inanırız.

Kaynak: Gerçek Gündem