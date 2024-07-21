AKP'ye Geçiş İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düştü: Gelecek-Saadet Grubu Dağılıyor mu?

AKP’den ayrılmasına rağmen hatırı sayılır bir oy alamayan ve seçmen kitlesi oluşmayan Gelecek Partisi, geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs Genel Seçimlerine CHP listelerinden girmişti. Oyu yüzde 1’i bile bulmayan parti, Meclis Grubu kuracak sayıda vekili olmadığı için, Saadet Partisi ile bir araya gelerek “Gelecek-Saadet Grubunu” oluşturdu.

Şimdilerde ise Gelecek Parti Milletvekili Selim Temurci’nin Erdoğan ile görüşmesi sonrası AKP’ye mi katılacağı iddialarını gündeme getirdi. Sadece Temurci özelinde değil, Gelecek’li vekillerin AKP’ye geçiş yapacağı konuşulmaya başladı. Bu iddialar otomatik olarak “Gelecek-Saadet Grubu dağılacak mı” söylemlerini de beraberinde getirdi.

Serbestiyet’e konuşan Temurci, Erdoğan ile görüşmesinden Davutoğlu’nun da haberi olduğunu belirtmişti. Temurci ayrıca, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan’la abi-kardeşiz. Ona destek olmak gerek” demişti. Davutoğlu ise söz konusu iddialara “AKP'den ihraç edildiğimizden bu yana hangi konuda bir iyileşme oldu ki bugün faklı bir tavır alınsın? Partimizi yıpratmak istiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

'AKP İÇİNDEN ÇAĞRILAR VAR'

Duvar’da yer alan kulis bilgisine göre, 2023 genel seçimlerinin ardından muhalefet partileri arasındaki iletişimin neredeyse sıfırlandığına dikkat çeken bir Gelecek Partisi milletvekili, “AKP içinden çok uzun zamandır çağrılar var. Bu çağrılar görüşmeleri de beraberinde getirdi. Bizim eleştirilerimizi, itirazlarımızı biliyorlar. Bu konularda bir öze dönüşten, bir değişimden bahsediliyor. Denildiği gibi bir değişim olursa çağrılar değerlendirilebilir” sözlerini sarf etti.

'GEÇİŞLER OLABİLİR'

Haberde ayrıca Gelecek Partisi’nin 10 milletvekili bulunduğunu, bir geçiş olsa da bunun toplu bir geçiş olmayacağını düşünenler ise “Gelecek Partililer hem Saadet Partisi’ne hem de grubun kurulması için vekil veren CHP’ye karşı sorumluluk taşıyor. Bir milletvekilinin istifa etmesi durumunda grup düşecek. Mevcut milletvekillerinden hiçbirinin bu grubu dağıtan kişi olarak tarihe geçmek istemeyeceğini düşünüyoruz. Ama daha farklı sorunlar yaşanır, grup başka nedenlerle dağılabilir. O zaman elbette başka yerlere geçişler olabilir” değerlendirmelerini yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem