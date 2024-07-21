Akşener İYİ Parti'den Umudu Kesti: 'Beni Oy Vermeye İkna Edin!'

Geçtiğimiz yıl yapılan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından, CHP ile arasını açan İYİ Parti’de eski genel başkanı Meral Akşener, 31 Mart Yerel Seçimlerine “hür ve müstakil” gitmiş, yüzde 10’un üzerindeki oyunu yüzde 3’lere kadar düşürmüştü. Toplu istifaların ve ayrılıkların olduğu partide Akşener de genel başkanlık görevini bırakmıştı.

Görevi bırakmasının ardından geçtiğimiz haftalarda Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Akşener, tepkilerin odağı haline gelmiş, hakkında birçok iddia ortaya atılmıştı. Akşener hakkındaki "Beştepe'ye bir iş adamının Yargıtay'daki davasını çözmek için gitti" ve "Ankara'da ofis açıyor" iddialarını yalanlarken, oğlunun Paris'e Büyükelçi olarak atanmasını istediği iddialarına yanıt vermemişti.

Akşener’in İYİ Parti ile olan bağı ve parti içindeki konumu merak konusu olurken, bir kulis bilgisi geldi.

Duvar’da yer alan habere göre, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda kendisini ziyaret eden partililerle bir araya gelen Akşener ile bazı milletvekillerinin de görüştüğü söyleniyor. Meclis kulislerine yansıyan bilgilere göre Akşener kendisini ziyaret eden kimi partililere, “Bir seçmen olarak beni İYİ Parti’ye oy vermeye ikna edin” diyor.

Kaynak: Gerçek Gündem