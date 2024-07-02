AKP'nin Meclis'teki vekil sayısı düştü!

Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na getirilmesinin ardından AKP'nin Meclis'teki milletvekili sayısı düştü.

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AKP'nin Meclis'teki vekil sayısı düştü!

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Kabinede iki bakan değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’na Mehmet Özhaseki’nin yerine Murat Kurum atanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerine ise Kemal Memişoğlu atandı.

Özhaseki’den boşalan koltuğa Kurum’un atanmasıyla AKP’nin TBMM’deki milletvekili sayısı da düşmüş oldu.

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Meclis’te toplam vekil sayısı 593'e, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı ise 264'e inmiş oldu.

Ayrıca TBMM Genel Kurulu'nda gelecek günlerde Murat Kurum'dan boşalan Çevre Komisyonu üyeliği için AKP tarafından bir milletvekili bildirilecek ve komisyonda bir başkan seçimi yapılacak.

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AKP Murat Kurum Meclis Sağlık Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Fahrettin Koca
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