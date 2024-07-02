“Büyük fedakarlık yapıyorum” demişti: Şimşek’in zamlı maaşı belli oldu

144 bin 362 lira bakan maaşı, 96 bin 958 lira da milletvekili emekli aylığı alan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 8 bin 197 dolara karşılık gelen gelirine yılbaşında yüzde 20 zam yapılacak. Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 dolara çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin 524 dolarla tarihin en yüksek zirvesini yakaladığını, bu seviye dikkate alındığında asgari ücretin düşük olmadığını söyledi. Ancak Şimşek’in kendi aldığı bakan maaşı ve milletvekili emeklisi aylığından oluşan toplam 241 bin 320 liralık gelirini, “Büyük fedakarlık yapıyorum” sözleriyle açıklaması, tepkilere yol açtı. Asgari ücreti dolar üzerinden açıklayıp reel kayıp yaşanmayacağını ifade eden Şimşek’in iddiasının aksine bu yıl asgari ücretli hem dolar hem TL’de büyük kayıp yaşarken Şimşek, hem dolar hem TL bazında kazançlı çıkacak.

8 BİN 891 DOLARA ÇIKACAK

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Bakan Şimşek, halen 144 bin 362 lira bakan maaşı, 96 bin 958 lira da milletvekili emekli aylığı alıyor. Toplam 241 bin 320 lira olan bu gelir yılın başında 8 bin 197 dolara karşılık geliyordu. Şimşek’in hem maaşına hem de aylığına bu ay yüzde 20 civarında zam yapılacak. Böylece Şimşek’in aylık eline geçen para 694 dolar artarak 8 bin 891 dolara çıkacak. Üstelik bu artış yılın başında 29.44 olan dolar kurunun bugün 32.65 TL’ye yükselmiş olmasına rağmen gerçekleşecek.

Şimşek’in fedakarlık diyerek beğenmediğini ima ettiği geliri dolar karşısında bile artarken asgari ücrette büyük kayıp yaşandı. Yılın başında asgari ücret 578 dolara karşılık geliyordu. Ancak temmuz başına gelindiğinde asgari ücret 521 dolara düştü. Her bir asgari ücretli 57 dolar kaybetti. Asgari ücrete zam yapılmaması halinde bu kayıp yıl sonuna kadar artarak devam edecek.