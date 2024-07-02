Ankara kulisleri: Berat Albayrak bazı eski bakanlarla 'küskünler ittifakı' kurmuş

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar sonra aynı karede fotoğraf veren damat Berat Albayrak'la ilgili "Berat Albayrak’ın bir gün kendisine yapılan haksızlığın anlaşılacağı ve yeniden siyasette yer alacağı beklentisi içinde olduğunu iddia edenler var" kulisini paylaştı.

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Ankara kulisleri: Berat Albayrak bazı eski bakanlarla 'küskünler ittifakı' kurmuş

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Damat Berat Albayrak’ın aylar sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la verdiği ‘mesafeli’ fotoğraf karesi"yle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"Bakanlık görevinden alındığından beri, aile ilişkilerinde mesafeli duruş sergileyen büyük damat Berat Albayrak’ın son 3 yıl içerisinde Marmaris’te her bayram yapılan aile buluşmalarının hiçbirine gitmediği biliniyor. Kurban Bayramı’nda da çocuk ve torunların büyük bölümünün bir araya gelmesine karşın Berat Albayrak’ın yine olmadığını anımsatalım." diye yazan Babacan, Erdoğan ve Albayrak'ın yıllar sonra aynı fotoğraf karesinde bir araya gelmesinin "Buzlar eriyor mu?" sorusunu gündeme getirdiğini söyledi.

Ankara kulisleri: Berat Albayrak bazı eski bakanlarla 'küskünler ittifakı' kurmuş - Resim : 1

BERAT ALBAYRAK, BAZI ESKİ BAKANLARLA 'KÜSKÜNLER İTTİFAKI' KURDU İDDİASI

Babacan, "Torunlarının mezuniyet törenine katılan Erdoğanlar, karenin sonuna ilişen damatlarıyla nihayet bir araya geldi. Bu kare, AKP kulislerinde de dikkat çekti. Berat Albayrak’ın bir gün kendisine yapılan haksızlığın anlaşılacağı ve yeniden siyasette yer alacağı beklentisi içinde olduğunu iddia edenler var. Hatta geçmişte, sorunlu olduğu bazı eski bakanlarla yeniden ilişki kurup, ‘küskünler ittifakı’ yaptıkları da konuşuluyor…" kulisini paylaştı.

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