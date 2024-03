AKP'nin İzmir adayları hakkında yolsuzluk iddiası: Hamza Dağ, Bilal Kırkpınar ve İsmail Çiftçioğlu listede

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun ''dahil olduğunu'' öne sürdüğü, Kemalpaşa’da ''geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasıyla ilgili'' iddialarda bulundu.

Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Polat, ''31 Mart'ta Türkiye'nin yerel seçimler konusunda kaderini belirleyecek bir seçime gidiyoruz. Bu seçimde öncelikle tüm seçmenlerin iradelerini sandığa yansıtmalarını, oy kullanmalarını kendilerinden özellikle rica ediyorum. Bu seçimde iki şeyi oylayacağız. Bir tanesi kentini, kentin geleceğini, sürdürülebilirliğini ve bu kentleri sağlıklı bir şekilde korunmuş çevresi, tarım ortamıyla doğasıyla, tarihiyle birlikte gelecek nesillere devredecek belediyeyle, bu kentleri tamamen ranta teslim etmek isteyen anlayışın seçimi olacak'' diye başladığı konuşmada, İzmir'de AKP'li 3 belediye başkan adayı ile ilgili yaşanan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını içeren dosyaları kamuoyuyla paylaştı.

Polat, ''İzmir organize işler sarmalı'' olarak tanımladığı olayda, Kemalpaşa Örnekköy’de ‘tavuk çiftliği olan ve kümeslerin olduğu’ alan için ‘yalan beyanlarla’ yapı kayıt belgesi alınarak villa köye çevrildiğini ifade etti. Polat, ''Ben buna İzmir organize işler sarmalı diyebilirim. İzmir’e talip olan 3 arkadaşımızın imar konusunda nasıl bir rant sarmalı içinde olduğunu anlatacağım. Hikayenin başlangıcı 1977’de Kemalpaşa Örnekköy’de bir tavuk çiftliği hikayesinden başlıyor. 1977’de yapılmış, adını andığım ada ve parseldeki harabe haldeki tavuk çiftliği görüntüleri, bu inşaat yapılmaya başlandığı andaki hafriyat çalışmaları ve meydan düzenlemesi şeklinde gidiyor'' dedi.

Polat, şöyle devam etti:

''Burada bazı renkler var görsellerde. Bunlar aslında olmayan ancak varmış gibi gösterilen yerler. Burada Kırkpınar’lar Süt ürünleri ve Hayvancılık Tic. Ve Ltd. Şti. Bu şirket AKP Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve babasına ait. 2018’de Bilal Kırkpınar’ın babasının T.C numarası üzerinden devlete bir başvuruda bulunuyor imar affı üzerinden. 12 tane yapı kayıt belgesi alınıyor. 13. de Bilal Kırkpınar üzerine alınıyor. Buralarda ‘insanlar yaşıyor, bağımsız bina’ diyorlar. ‘Burası artık tavuk çiftliği değil, 91 adet bağımsız yapıdır’ diyorlar. Yalan söylüyorlar. 2019 tarihinde bir ruhsat başvurusunda bulunuyorlar. Onun adı da güçlendirme ruhsatı. Arkasından CHP’li belediye seçimi kazandığında var olan şikayetleri değerlendirmeye başlıyor. Kırkpınar’ın yapısı üzerine çok fazla şikayet gelince Belediye Başkanımız Rıdvan Karakayalı çalışmalara başlıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'ni göreve çağırıp denetim yapmalarını istiyorlar. Kırkpınar’lara ihtarda bulunuyorlar ve bir sürü işlem yapıyorlar. Büyükşehir yaptığı denetimler sonucunda Kemalpaşa Belediyesi’ne bir yazı yazıyor. ‘Binanın son hali için yapı kayıt belgesi verilmesi mümkün değil’ diyorlar. Ayrıca yalan ve yanlış belgeyle yapı kayıt belgesi alındığı tespit ediliyor ve Büyükşehir, Kemalpaşa Belediyesi’ne suç duyurusunda bulun diyor. Kemalpaşa Belediye Başkanlığı suç duyurusunda bulunuyor. Bunun yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne yazı yazıyor. Gerekli belgeleri de ekleyerek yapı kayıt belgesinin iptalini istiyor. Ayrıca imar yapılan yer de korunması gereken tarım alanında yer alıyor. İl müdürlüğüne yapılan müracaat sonrası bakanlığın İzmir Şube Müdürlüğü 2021’de bir karar veriyor. Karar verildiğinde Bilal Kırkpınar, AK Parti Genel Merkezi’nde bir arkadaşıyla sohbet ediyor. Eşinin araması üzerine tebligattan haberi oluyor. Bakanlık, yapı kayıt belgelerini iptal ettiğini söylüyor. Kasım 2021’de belgeler iptal ediliyor. ‘Yıkın burayı’ diyor.''

'BEKÇİ KULÜBESİ MALİKANEYE DÖNÜYOR'

''Yalan beyan'' vurgusu yapan CHP'li Polat, ''Yalan beyanla yapı kayıt belgesi almışlar. Bunun geçerli olması için de bir şey gerekiyor. CHP’li belediye göreve gelmeden güçlendirme ruhsatı almışlardı ya. Bölge İdare Mahkemesi’ne giderek iptal edilen ruhsatların yeniden verilmesini istiyor. Yapıların 2017’de yapıldığı tespit edilmiş. Bu nedenle mahkeme de talebi reddediyor. Yani yapı kayıt belgesi aldığınız yere, bekçi için yapıldı denen yere, Bilal için ev yapılıyor. Yani köhne yapının döndüğü hal ibretlik bir tablo. Organize işler İzmir Sarmalı tam olarak. Bilal’in evi yani bekçi kulübesi malikaneye dönüyor'' dedi.

'1.8 TRİLYON LİRALIK VURGUN' İDDİASI'

''Bugünün hesabı ile 1.8 trilyon vurgun yapıldığını'' ileri süren Polat, ''Villa köyün maddi değerini de açıklayan Polat, ''Söylemiştim. Tebligat geldiğinde o arkadaş AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. 89. ve 90. bağımsız bölümün pazarlığını yapıyordu. Gerçek değeri 14 milyon olan yer için 6 milyona anlaştılar. Bilal’in koruyucu bir meleğine satıldı. Tebligat gelince hemen dönemin ÇŞB İl Müdürü Ömer Albayrak’ı arıyorlar. Telefonun ardından müdür, mahkemenin iptal ettiği ruhsatı tekrar canlı hale getiriyor. Burada bahse konu vurgun, bugünün hesabıyla 1.8 trilyon. 90+1 villa. Eskinin parasıyla 1 katrilyon 800 trilyon. Bu vurgun yalanla, dolanla, devletin arkasından dönerek yapılan bir vurgun'' ifadelerini kullandı.

'BU MEVZUNUN DA MUHATABI TANIDIK...'

''Tüm iddiaların belgeli ve devlet kayıtlarında olduğunu, pazarlığa konu taşınmazın Hamza Dağ’a satıldığını'' önü süren Polat, şunları söyledi:

''Biz buna bir sarmal dedik ama nasıl yapıldığını da açıklamak lazım. Arkadaşlar at binmişler, kılıç kuşanmışlar. Bayraklı’dan aday olan Bilal Kırkpınar. Kendisi eski gençlik kolları başkanı. Dönemin Valisi Yavuz Selim Köşger, Bornova Kaymakamı. Cağ kebap partisi sonrasında ok atıyorlar, at biniyorlar. Bu inşaat alanında yüzlerce insan mağdur. Paralarını alamamış taşeronlar, peyzajı ödemedikleri için evine giremeyen insanlar. Bu mevzunun muhatabı da tanıdık. O da Karşıyaka AK Parti adayı. Kendisi de bu alanın yapı kayıt belgesini veren şirketinin sahibi İsmail Çiftçioğlu. Bu söylediklerimi duyacaklar. Ben söyleyeyim. Beni dava etsinler. Devletimiz bu kişilerin arama kayıtlarına, hesap hareketlerine ve SMS’lerine baktıklarında bu dava çok hareketli bir hale gelecek. Yapı kayıt belgesi ilk iptal edildiğinde Bilal’in abisi sürecin uzatılması gerekiyor. Bir bilirkişi raporu hazırlanıyor. Onu beğenmiyorlar yenisini istiyorlar. Bilirkişi bulgularında Tarım İl Müdürlüğü’nün korunsun denen tarım alanlarında imar olmasına şaşıyor. Ayrıca kümes denilen yerde villa olması nitelikli dolandırıcılıktır diyor. Adaylığı dönemindeki Bilal Kırkpınar, İsmail Çiftçioğlu ve Hamza Dağ.''

Cumhuriyet savcılarına ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrıda bulunan Polat, sözlerin şöyle tamamladı:

''Ben buradan açık çağrıda bulunuyor. Savcılara, buradaki rant projesine, Büyükova’nın katledilmemesine, İzmir’in insanının gözü dönmüş rant çetelerine geçit vermemeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu kente şehr i emin olmak isteyen insanların nasıl dolandırıcılık yaptığına dikkat etmelerini istiyorum. Bu gösterdiğim belge ve fotoğrafların pek çoğu devletin kayıtlarında vardır. Gördüğümüz proje bir rant projesidir. Büyükova’ya karşı suç işleyen, sahte belge ve beyanlarla adli suç işleyen bir projedir. Bırakın belediye başkan adayı olmayı, bu projenin içindeki insanların yargılanıyor olması gerekiyordu. Ama biz bugün bu insanların bu kenti yönetmeye talip olduğunu görüyoruz. Ben ‘burası böyle yetmez’ denilip evin önüne bir de havuz yapıldığını ve Hamza Dağ’ın bu evi alıp almadığını sormak istiyorum. Ben bir kişiyle konuşup söylemiyorum bunları. Kepçe operatöründen boyacısına kadar hepsiyle konuştuk. Gösterdiğim ve söylediğim her şey tespitli. Ruhsat iptal olduğu için yapı kayıt izin belgelerinin de iptal edilmesi gerekiyor. Ben buradan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nü de göreve çağırıyorum.”

Kaynak: ANKA