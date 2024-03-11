AKP'liler afiş asan CHP'li gençlere saldırdı: "Telefonlarımıza zorla el koydular"

Balıkesir'de CHP’nin Büyükşehir Adayı Ahmet Akın’ın afişlerini asan CHP Karesi İlçe Gençlik Kolları üyeleri, AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’in kardeşi Fahri Aydemir ve AKP Karesi İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz’ın başında bulunduğu grubun saldırısına uğradı.

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AKP'liler afiş asan CHP'li gençlere saldırdı: "Telefonlarımıza zorla el koydular"

CHP Karesi Gençlik Kolları Başkanı Mertcan Çakıcı ve parti üyesi gençler, gece saatlerinde Balıkesir merkezde, CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile Karesi Adayı Mesut Akbıyık’ın afişlerini asarken AKP'li grubun saldırısına uğradıklarını açıkladılar.

CHP’li Çakıcı, AKP Karesi İlçe Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz ile AKP Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’in kardeşi ve aynı zamanda AKP Karesi İlçe Başkan Yardımcısı Fahri Aydemir’in başında bulunduğu kalabalık grubun önce telefonlarına el koyduğunu, kendilerini yumruklayan AKP'lilerin ağır küfürler ettiğini belirterek, “kasten yaralama, hakaret, tehdit ve yağma” suçlarından şikayetçi oldu.

"AK PARTİLİ GRUP ETRAFIMIZI SARDI, TELEFONLARIMIZA ZORLA EL KOYUP BİZİ DARP ETTİLER"

Çakıcı, olayı şöyle anlattı:

“Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Gençlik Kolları olarak gece saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Akın ve Karesi adayımız Mesut Akbıyık’ın afişlerini yapıştırıyorduk. Bir anda yaklaşık 15 kişilik AK Partili grup etrafımızı sardı, telefonlarımıza zorla el koyup bizi darp ettiler. Şehrin göbeğinde yaklaşık yarım saat boyunca baskı altında tutulduk. Hem tehdit edildik hem de darp edildik. Dakikalarca bize küfredildi. Saldırgan grubun başında AK Parti Karesi İlçe yöneticisi ve aynı zamanda AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir’in kardeşi olan Fahri Aydemir vardı. Aydemir’in art arda ettiği küfürleri olay yerine sonradan gelen bir arkadaşımız telefonuyla kaydetti. Bize saldıran AK Partili gruptakilerden şikayetçi olduk. Konu yargıya intikal etti. Yüce Türk yargısının, bizi hedef alan bu şehir eşkıyalığına karşı yasaların gereğini yerine getirmesini talep ediyoruz.”

Kaynak: ANKA

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