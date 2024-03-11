CHP'li Sümer: Emeklinin sofrası kuru ekmeğe mahkûm oldu

CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “İftar Sofrasının Dar Gelirli Vatandaşlarımıza Olan Maliyetini” Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

EMEKLİNİN İFTAR SOFRASINDA SADECE KURU EKMEK VAR

Orhan Sümer, emeklinin yaşadığı geçim sorununu hatırlatarak şunları kaydetti:

“Emeklinin iftar sofrasındaki öğünler geçtiğimiz yıla göre daha fazla azaldı. Seçim öncesi, seçimden sonra ekonomiyi şaha kaldıracağız diyen iktidar yetkilileri seçimden sonra daha beter bir tabloya imza attılar.

10 bin lira maaş alan emeklilerimiz bugün markete gidip Ramazan alışverişi yapmak istediklerinde poşetlerini dolduramadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Emeklinin sofrası kuru ekmek mahkûm oldu. Deyim yerindeyse emeklilerimiz iftar yapamadan oruç tutmak zorunda kalacak.”

SARAY İKTİDARI RAMAZANIN BEREKETİNİ DE KAÇIRDI

Orhan Sümer, ekonomik zorluklar nedeniyle kimsenin misafir davet edemediğini belirtti.

CHP’li Sümer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Ramazanların en güzel yanı iftar sofraları kurmak, misafirler ağırlamaktı. Artık millet sadece kendi yağında kavrulmaya çalıştığı için, kimseyi misafir olarak evine davet bile edemiyor. Büyüklerimiz eski Ramazan’ları anlatırken şevkle, neşeyle anlatırdı. Artık eski Razaman’ın tadı kalmadı diye yakınırlardı.

İktidarın Türkiye’yi getirdiği noktada gerçekten eski Ramazan’ları arar olduk. Artık vatandaşlar evine erzak alabilmek için parmağındaki alyansı satmak zorunda kalıyorlar. İftar sorması kurmak millete ekstra maliyet yaratıyor.”

HURMA LÜKS, PASTIRMA RÜYA OLDU

Orhan Sümer, “Önceden ramazan bereketiyle gelir diye bir söz vardı. Saray iktidarı memleketi öyle bir noktaya getirdi ki ne bet kaldı ne bereket. Cumhurbaşkanı tarafından şifa diye tanıtılan hurmanın 2024 yılı güncel toptan fiyatları 269,00 TL ile 1.470,00 TL aralığında değişir. Pastırma artık dar gelirli vatandaş için rüya haline geldi. Tek dilim pastırmanın fiyatı 50 lirayı aşıyor. Kendileri lüks içinde saltanat süren Saray Sevdalıları, çıkıp iftar sofralarında şükretmenin önemini anlatarak, iktidar partisine oy isteyecek.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem