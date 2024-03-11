CHP adayı Esin Köymen anlattı: Seçilirse Maltepe'de neler değişecek, hangi projeler gündemde?

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ

İstanbul'da CHP tarafından Ali Kılıç yerine Maltepe Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen mimar Esin Köymen, Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde seçilmesi durumunda yeni dönemde yürürlüğe koyacakları projelerin tanıtımını gerçekleştirdi.

İlçe sakinlerinin ve parti örgütünün yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Köymen, salona gençlerin sloganları eşliğinde girdi.

"Maltepe'nin çevresel, ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyecek projelerimiz, toplumcu belediyecilik ilkeleri ile hazırlandı. Doğayla uyumlu, kamu hizmetlerini sağlamakla sınırlı kalmayan, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarımızı gözeten ve toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran bir geleceği birlikte oluşturacağız."

Köymen, konuşmasında belediyecilik hizmetlerinde dokuz temel ilkeyi esas alacaklarını belirterek bunları şöyle sıraladı:

Demokratik ve şeffaf yönetim

Ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci

Belediye hizmetlerinin dağılımında eşitlik

Dayanışmaya öncülük eden belediyecilik

Üretici belediyecilik

Bilimsel planlama ilkelerine uygun ve halkçı kentsel dönüşüm

Nitelikli hizmet – üretken emek – nitelikli çalışma koşulları

Doğal ve kültürel varlıkların korunması

Gelişmeye açık olma

Yerel yönetimde demokratik, katılımcı ve şeffaf bir sistemi birlikte oluşturmayı öncelik edineceklerini, kamusal alanların tasarımından ulaşım sistemlerine, kentsel mekan düzenlemelerinden yerel hizmetlere dek her aşamada eşitlik ilkesini esas edineceklerini dile getiren Esin Köymen, detayları şöyle paylaştı:

'MESLEKİ VE TEKNİK İLKELER DOĞRULTUSUNDA PLANLI KENTLEŞME'

"Bu itibarla; Maltepe’nin geleceği için atacağımız adımlarda, planlı kentleşme ve afetlere hazırlıklı olma sorumluluğumuzu ön planda tutuyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını detaylı olarak tespit ederek, bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik projelerimizi mesleki ve teknik ilkeler doğrultusunda oluşturduk ve oluşturmaya devam edeceğiz.

'SAĞLIKLI VE GÜVENLİ KONUTLARA ERİŞİM HAKKI'

Halkın sağlıklı ve güvenli konut hakkına erişimi için yapılabilecek tüm çalışmaları detaylandırıyoruz. Yerel yönetimin, orta ve dar gelirlilere yönelik sağlıklı konutlar üreterek, ucuz kiralama yöntemiyle barınma sorununun çözümüne sosyal konut politikalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağız.

'BARINMA HAKKINI MERKEZE ALAN KENTSEL DÖNÜŞÜM'

Barınma / konut hakkını merkeze koyan, planlamacılık esaslarına uygun bir 'Kentsel Dönüşümü' hayata geçireceğiz. Kentsel dönüşümde, yurttaşların haklarını korumak ana prensiplerimizden olacak. Mimarlar odasında çabamız buydu. Belediye yönetiminde de yurttaştan yana bir kentsel dönüşümü uygulama şansını bulacağız.

'EĞİTİM, KÜLTÜR VE SANAT ALANLARINDA TOPLUMSAL KATILIMI TEŞVİK'

Eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda toplumsal katılımı teşvik edecek bir modeli hayata geçireceğiz. Küçükyalı Kültür Merkezi, kültür ve sanat alanında sadece Maltepe için değil, Anadolu yakası için önemli merkezlerden biri olacak.

'DEZAVANTAJLI BİREYLERİ ÖNCELEYEN YEREL YÖNETİM MODELİ'

Yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler olmak üzere, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada dezavantajlı olan tüm bireyleri gözeten bir yerel yönetim modeli oluşturma sorumluluğunu üstleniyoruz.

Emekli sosyal yaşam merkezi ile emeklilerin üretim süreçlerine devamını ve sosyalleşebilmelerini sağlayacağız. Engelsiz yaşam merkezi ile yalnızca rehabilitasyon değil engelli bireylerin istihdam sorununu da çözeceğiz.

Kadın istihdamı merkezi ve kadın sığınma evi, esas olarak ise tüm projelerimiz kadınların eşit katılımı hedefiyle hayata geçirilecek.

'ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN OYUN, SPOR, SOSYALLEŞME VE EĞİTİM MERKEZLERİ'

Gençlerin eğitim hayatlarına yönelik 'burs', 'yurt', 'mesleki eğitim merkezleri' gibi temel ihtiyaçlarını gidermenin yanı sıra sosyalleşebilecekleri “semt gençlik evlerini” de Maltepe’ye kazandıracağız.

Maltepe’de başta su sporları olmak üzere; bütün spor branşlarının en iyi şekilde yapılabileceği mekanları sağlayacağız. Küçükyalı Su Sporları Merkezi, bugün Maltepe’deki ciddi bir ihtiyacı giderecek. Kültür ve Spor Kompleksi ile birçok profesyonel sporun yapılabileceği bir alanı Maltepe’ye kazandıracağız. Maltepe’deki “amatör spor kulüplerine” sağlayacağımız desteklerle, tesis ve eğitmen ihtiyaçlarını gidereceğiz.

Maltepe’de yapacağımız kreşler ve diğer tüm projelerimizde çocuk haklarını temel alan ve çocukların hizmetlerden yararlanabilecekleri koşulları oluşturacağız.

'YÜRÜYÜŞ MESAFESİNDE ULAŞILABİLECEK YEŞİL ALANLAR'

Yeşil alanlara erişilebilirliğin, sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçlarından olduğu bilinciyle yeşil alanları arttıracağız. Kentte yaşayanların yürüyüş mesafesinde ulaşabilecekleri yeşil alanları Maltepe’ye kazandıracağız. Yaşam vadileri ve yaşam koridorları Maltepelilerin nefes alabilmesini sağlayacak.

'DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ'

Kentin hafızası olan doğal ve kültürel varlıkların korunmasını ve geleceğe aktarılmasını sağlayacağız. Beşçeşmeler, Küçükyalı Arkeopark, Süreyyapaşa Köşkü, Başıbüyük Merkez Camii, Ceneviz Kalıntıları, Daverbaba Tekkesi gibi tarihi alanların restorasyonu ve kimliklerine uygun olarak yeniden kullanımını, sit alanlarının dokusunun korunması ve iyileştirilmesini yapacağız."

Köymen, gelecek beş yılda çok çalışarak söz konusu projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak sözlerini "Maltepe'de kazanacağız, İstanbul'da kazanacağız" diyerek noktaladı.

ESİN KÖYMEN KİMDİR?

Esin Köymen, yerel seçimler için kendi adına açılan sitede kendisini şöyle tanıtıyor:

"1974 yılında Rize İkizdere'de doğdum. 1979 yılından beri Maltepe’de ikamet ediyorum. Eğitim hayatıma Maltepe Kazım Tunç İlkokulu'nda başladım. Orta ve lise öğrenimimi Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldum.

Öğrencilik yıllarımdan itibaren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde çeşitli komisyonlarda yer aldım. Mimarlık öğrencisi olarak yaz okullarında düşük gelirlilere yönelik iyileştirme çalışmalarına katıldım.

TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendim.

Mimarlık ve kentleşme politikaları, mega projeler, kentsel dönüşüm, kültürel miras, kentsel yenileme, imar mevzuatı üzerine yaptığım araştırmalarla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sundum. Maltepe'nin kentsel yenileme alanı ilan edilen Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük mahallelerinde planlama süreçlerinde çalışmalar yaptım. Çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanmış makalelerim bulunmaktadır.

İkizdere Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olarak bölgedeki taş ocakları ve HES projelerine karşı mücadele ederken, teknik ve bilimsel katkılar sunmaya devam ediyorum.

Yerel yönetimler politikalarını oluşturmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nde danışma kurullarında görev aldım. Maltepe - Altayçeşme Mahallesi delegeliği görevini üstlendim.

1999 yılında kurduğum şirketimde proje ve uygulama alanlarında çalışmalarıma devam ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş bir ailenin üyesi olarak, sizinle birlikte Maltepe için çalışmak üzere yola çıktım. "