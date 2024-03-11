AKP'li Hatipoğlu'nun vaadi yatsıya kadar yandı: Hayvan Bakımevi dedi, öldürdüğü avlarla fotoğrafları çıktı

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili iken AKP'ye geçen ve ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu, hayvan dostu bir vaatte bulunmuştu.

Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Hatipoğlu, Modern Hayvan Bakımevi ve pati kulübü isimli bir projesini duyurmuş ve şunları söylemişti:

“Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz.”

AV FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Hatipoğlu'nun bu vaadinden sonra avda öldürdüğü hayvanlarla fotoğrafları gündem düştü.

İstikbal gazetesinden Özge Zaim'in aktardığına göre, Hatipoğlu’nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Ölü geyik ve domuzun cansız bedeni önünde poz veren Hatipoğlu'nun, fotoğrafta gülümsediği ve hayvanları işaret ettiği görülüyor.