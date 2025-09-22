AKP'li Orhan Miroğlu'ndan Çok Konuşulacak Çıkış: Kale Artık İçeriden Fethedilemiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

“Darbeye, kayyıma hayır” sloganıyla dün Ankara’daki Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde toplanan CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı’nda, Genel Başkanlık, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri gerçekleştirildi. Kurultayda mevcut yönetime yönelik "usuli güvensizlik oylaması" yapılırken, PM ve YDK seçimlerinin blok listeyle yapılması önergesi oy çokluğuyla kabul edildi. Kurultayın tek genel başkan adayı olan Özgür Özel, kullanılan 917 oyun 835’ini alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

Orhan Miroğlu

'RAKİBİ ZAYIFLATMIYOR, TERSİNE GÜÇLENDİRİYOR'



CHP kurultayı sonrası açıklamalarda bulunan AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, siyasette kullanılan bazı yöntemlerin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Miroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Abdulkadir Selvi’nin yazısı dahil, dün gerçekleşen CHP Kurultayı sonrasında yapılan yorumlar, yazılan yazılar, bin yıldır bu coğrafyada yaşanan ve başvuranı dahil herkesi yoran sert iktidar çatışmaları süreçlerinde kullanılan kimi yöntemlerin çok ters teptiğini, sanıldığı gibi rakibi zayıflatmadığını, tersine güçlendirdiğini söylüyordu. Kılıç kalkan çağı çoktan kapandı. Yapay zeka çağındayız ve herkesin kalesini tahkim etmesi için sınırsız imkân, çare ve alternatif var. Kale artık içeriden fethedilemiyor! Kalenin içeriden fethedilmesi için kullanılan Truva atlarıyla sonuç alınamıyor. Bu yöntemler çünkü, siyasette, medyada filan kullanılan Truva atlarına bir ekmek kapısı olmaktan öteye gidemiyor! Umarım bu son tecrübeden sonra herkes işine gücüne bakar. Bu arada yeri gelmişken şunu da bir kez daha hatırlatmakta fayda var: Son iç tecrübenin ışığında dış Suriye politikasının gözden geçirilmesi ve 'Truva Atı' kullanma stratejisinin kötü birer kopyası olmaktan öteye geçemeyecek taktik ve stratejilerden vazgeçilmesi gerekir! Truva atlarına bu çağda güvenmek hep hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmıştır!"

