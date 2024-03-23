AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın makam aracı kaza yaptı.

Son Güncelleme:
AKP'li belediye başkanı kaza yaptı

Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında bariyerlere çarpan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kazayı yara almadan atlatırken söz konusu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA'nın haberine göre; Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında Koray Y. idaresindeki Niksar Belediyesi makam aracı yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve makam şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

AKP'li belediye başkanı kaza yaptı - Resim : 1

Son Güncelleme:
Erdoğan, enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı Erdoğan, enflasyonun ne zaman düşeceğini açıkladı
CHP milletvekili İskenderun'da trafik kazası geçirdi CHP milletvekili İskenderun'da trafik kazası geçirdi
Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak Dev AVM iflas etti; Yerine lüks apartman daireleri yapılacak
81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı 81 ilde bankalardan yeni düzenleme! Emeklilere uyarı yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
AKP'den büyük oyun: Emekli maaşı neden düşük? Emekli maaşı neden düşük?
Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu Aşkı ve parayı aynı anda bulacak burçlar belli oldu
Banka banka hesaplandı: 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu?
İhtiyaç kredisi faizleri uçtu: 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar? 100 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Türkiye'de az sayıda kaldı, Osmaniye'de 25 yıldır bu işi yapıyor: O günler kalmadı! 25 yıldır bu işi yapıyor: O günler kalmadı!