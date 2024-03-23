AKP'li belediye başkanı kaza yaptı
Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın makam aracı kaza yaptı.
Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında bariyerlere çarpan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kazayı yara almadan atlatırken söz konusu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA'nın haberine göre; Tokat merkeze bağlı Gökdere köyü yakınlarında Koray Y. idaresindeki Niksar Belediyesi makam aracı yağış nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve makam şoförü kazadan yara almadan kurtuldu. Maddi hasarla atlatılan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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