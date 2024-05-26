AKP'li başkan hayatını kaybetti

AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, Antalya’da bir özel hastanede yapılan bypass ameliyatının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

AKP'li başkan hayatını kaybetti

Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan 65 yaşındaki AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, dün fenalaşarak hayatını kaybetti.

2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu.

Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
AKP Manavgat
İYİ Parti lideri seçimlerin yenileneceği ilçede konuştu: 'Aynı filmi bunlara bir daha gösterin' İYİ Parti lideri seçimlerin yenileneceği ilçede konuştu: 'Aynı filmi bunlara bir daha gösterin'
Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu
Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
Hüseyin Baş: Erdoğan ülkeyi harama teşvik ediyor Hüseyin Baş: Erdoğan ülkeyi harama teşvik ediyor
Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den Olcay Kılavuz hakkında çok konuşulacak iddia: Yalçın ve Yönter tarafından öldürülmekten korkuyor Sinan Ateş'in arkadaşı Zengin'den Olcay Kılavuz hakkında çok konuşulacak iddia
ÇOK OKUNANLAR
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu Erdoğan’ın CHP ziyaretinde oturma düzeni belli oldu
Cezaevinde kendini yaraladı! Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Joe Biden, ABD Askeri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu: Gerekirse askeri güç kullanmaktan kaçınmayız Joe Biden, ABD Askeri Akademisi mezuniyet töreninde konuştu
Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu Tanju Özcan Devlet Bahçeli’ye Gerçek Gündem üzerinden çağrıda bulundu