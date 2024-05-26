AKP'li başkan hayatını kaybetti

Geçen ay Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde anjiyo olan 65 yaşındaki AKP Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, kontrol için gittiği özel bir hastanede bypass ameliyatı oldu. Ameliyatın ardında yoğun bakım servisine kaldırılan Erol, dün fenalaşarak hayatını kaybetti.

2021 Şubat ayından bu yana ilçe başkanlığı görevini yürüten 65 yaşındaki Ahmet Ali Erol, AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın amcasının kızıyla evli ve 1 kızı bulunuyordu.

Ahmet Ali Erol’un cenazesinin, Sorgun Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA