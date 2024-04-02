AKP'li başkan "çoban bile olamaz" demişti: Seçimi kazandı, kepenek giyip dolaştı

AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in "Ondan çoban bile olmaz" dediği Emrullah Akpunar, YRP’den Aziziye Belediye Başkanı seçildi. Seçimi kazanmasının ardından kepenek giyerek ilçede tur atan Akpunar, “Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi.

AKP Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim propaganda döneminde isim vermeden Yeniden Refah Partisi (YRP) Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar için bir televizyon programında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, çoban bile olmaz" demişti. Sekmen’in ifadelerinin ardından konuşan Emrullah Akpunar, seçilmesi halinde ilçede çoban kıyafeti ile tur atacağını dile getirmişti.

Sandık sonuçlarının açıklanması ile birlikte Aziziye’de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, çoban kıyafeti kepenek giyerek taraftarlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Akpunar, "Çoban burada kibir abideleri nerede" dedi.

Ezurum'un merkez ilçelerinden olan Aziziye'yi 20 yıldır AKP'li belediye başkan adayları yönetiyordu.

Kaynak: ANKA

Etiketler
AKP Yeniden Refah Partisi
Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı Herkes tam ters köşe oldu... Canan Karatay limonlu su gerçeğini açıkladı
Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular Final iddiaları doğru çıkmadı; Kanal D'nin fenomen dizisine yeni oyuncular
Tirebolu'da seçimi kazanan İYİ Partili ismin evinin önünde havaya ateş açıldı Tirebolu'da seçimi kazanan İYİ Partili ismin evinin önünde havaya ateş açıldı
Lütfü Savaş seçim sonuçlarına bugün itiraz edeceğini duyurdu: "Bir tek oyun bile takipçisi olacağız" Lütfü Savaş: Bir tek oyun bile takipçisi olacağız
ÇOK OKUNANLAR
Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu Babacan'ın 2023'te CHP ile ilgili sarf ettiği sözler gündem oldu
İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
CHP'li Günaydın canlı yayında anlattı: "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş" "Süleyman Soylu, kadın hakime 'Beni gördüğünüzde niye ayağa kalmadınız?' demiş"
Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu: Sancılı bir ay onları bekliyor... Nisan ayını zor geçirecek burçlar belli oldu
Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı