AKP'li aday, adaylıktan çekildi

AKP'nin Maraş Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yener'in adaylığı, 4 Şubat'ta resmi olarak açıklanmıştı. Seçim çalışmaları sırasında zaman zaman tepki alan Yener, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Yener, "Gördüğüm lüzum üzerine AK Parti Elbistan Belediye Başkanlığı Adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistanlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

AKP Maraş İl Başkanı Cüneyt Doğan Yener'in adaylıktan çekilmesine ilişkin "Kendi tasarrufu, hakkında hayırlısı olsun. Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. İsmi yakında açıklayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eski AKP Maraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in adaylığını eleştirmiş, "Ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır" paylaşımı yapmıştı.

Yener’in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları sırasında Elbistanlılar tarafından "Borcunu biz mi ödeyeceğiz" denilerek protesto edilmişti.