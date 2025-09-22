AKP'den Yeni 'Bayrampaşa' Hamlesi: Hukuki Süreç Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde yapılan Başkan Vekilliği seçiminde belediyenin kura sonucunda CHP’de kalmasının ardından AKP’den açıklama geldi.

AKP İstanbul İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamamada, hukuki süreç başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık.

Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık.

Kamuoyuna saygılarımızla” denildi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Belediyede başkan vekilini belirlemek için yapılan seçim 4 turda da sonuçsuz kalırken, başkan vekilliği kura neticesinde CHP’de kaldı.

Seçimde CHP’in adayı İbrahim Kahraman, AKP’nin adayı ise İbrahim Akın olmuştu.

İlk turda AKP’li aday 19 oy, CHP’li aday ise 18 oy aldı. Ancak üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçilmişti.

İkinci turda ise 18-18 eşitlik çıktı. Bir oy geçersiz sayılmıştı.

Üçüncü ve dördüncü turda da eşitlik bozulmamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi