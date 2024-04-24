AKP'den il il '31 Mart' analizi: Detaylı rapor istendi

31 Mart seçimlerinde başarısız olan AKP'de yaşanan oy kaybının nedenleri araştırılmaya devam ediyor. Tüm illerden detaylı raporlar istenirken, AKP'nin kurulduğu günden bugüne hiç kaybetmediği belediyelerin listesinin çıkarıldığı belirtildi.

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AKP'den il il '31 Mart' analizi: Detaylı rapor istendi

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan imzalı habere göre, AKP 2004 yerel seçimlerinden itibaren Aksaray, Bingöl, Çorum, Düzce, Elâzığ, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun ve Trabzon illerinin yönetimini hiçbir zaman kaybetmedi. 2004, 2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde kazanıp son seçimlerde kaybettiği il sayısı ise 13 oldu. Bu illerden Adıyaman, Afyon, Balıkesir, Bursa, Denizli, Kırıkkale, Kilis ve Uşak’ı CHP’ye, Gümüşhane ve Tokat’ı MHP’ye, Şanlıurfa ve Yozgat’ı Yeniden Refah’a, Nevşehir’i ise İYİ Parti’ye kaybetti.

CHP ise son 5 yerel seçimde sadece Edirne, İzmir ve Muğla’da hiç seçimleri kaybetmedi. AKP 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde kazandığı Çankırı, Erzincan ve Karaman’ı 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde MHP’ye, İstanbul, Ankara, Ardahan, Bilecik, Bolu ve Kırşehir’i ise CHP’ye kaptırdı. Öte yandan bazı illerde son 5 seçimdir yönetimin AKP, CHP ve MHP arasında değiştiği de gözlemlendi.

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