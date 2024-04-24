Fatih Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız" sorusuna dikkat çeken yanıt

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Partisinin yerel seçimlerde AKP'ye kaybettirip kaybettirmediğinin sorulması üzerine Fatih Erbakan, "Hiçbir ilde biz kaybettirmedik. Özellikle ben de baktım. Aradaki puan farkı bizim oyumuzun çok daha üzerinde. Hatta bazı yerlerde MHP, AK Parti'ye kaybettirmiş oldu. Mesela Yozgat'ta, Adıyaman'da, Kilis'te... Ama bizim hiçbir yerde öyle bir etkimiz olmadı" diye konuştu.

"Siz İstanbul'da aday çıkarmasaydınız da vaziyet değişmiyordu" şeklindeki değerlendirmeye karşılık da Erbakan, "Değişmiyordu. 11 puan fark var. Bizim de 2,6" ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI'NDA MISINIZ" SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile seçimden sonra görüşüp görüşmediğine dair soruya Erbakan, "Görüşmedik" yanıtını verdi.

Erbakan, "Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna da "Değiliz herhalde, onların söylediğine göre. Onlar öyle söylüyorlar. Biz zaten hep milli görüşün içindeydik. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyorduk. Şimdi de gene aynısını yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ama o taraf biraz 'yanlışa da yanlış demeyin, her şeye doğru deyin' noktasında olunca biraz anlaşamadık" şeklinde cevapladı.

"SEÇİMDE EKONOMİNİN ETKİSİ OLDU"

Seçim sonucuna ilişkin değerlendirmesi sorulan Erbakan, "Seçimde ekonominin çok büyük etkisi oldu. Genel seçim havasında oldu. Vatandaşa da hak veriyoruz. Çünkü bu şartlarda yaşamak çok zor. Bunun yanında Gazze konusunun çok büyük etkisi oldu. Milletin o noktada büyük hassasiyeti var. Bütün bunların birikmesi böyle bir sonucu ortaya çıkardı" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZEL'LE BAYRAMDA GÖRÜŞTÜK"

"Ana muhalefet lideri ile hiç temas kurabildiniz mi?" şeklindeki soru üzerine ise Erbakan, "Kendisiyle bayramda görüştük. Sağ olsunlar, bayram tebriki için aramışlardı. O zaman görüştük kendisiyle, yine de görüşürüz" dedi.

Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasına ilişkin soruya, "Hiç yapılmamasındansa yine de bu adım olumlu bir adım" cevabını verdi.