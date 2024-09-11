AKP'den CHP'ye Erken Seçim Göndermesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında gittiği Niğde'de erken seçimle ilgili konuştu. Dağ, ayrıca Diyarbakır'da kaybolan ve cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'a Allah'tan rahmet diledi, şüphelilerin muhakkak cezasını bulacağını söyledi.

Bir sokak röportajında yaptığı eleştiriler sebebiyle tutuklanan ve sonrasında serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında konuşan Hamza Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nezaketsizliğe ve düşmanlığa karşı siyasetten de net bir duruş beklerdik. Ancak özellikle CHP bu sözleri söyleyen kişiye sahip çıkmıştır. Dolayısıyla kodlarının gereğini yapmış ve bu hakaretlere de sahip çıkan bir tavır sergilemiştir. CHP, bu tavrıyla fabrika ayarlarına dönmüştür. Millete hakaret eden, Cumhurbaşkanı'mıza ve AKP'ye oy verenleri kendince aşağılayan bu kişi, CHP tarafından onur konuğu gibi ağırlanmıştır. Bu hadisede onur nerededir, gururlanacak ne vardır? CHP ve onun kukla genel başkanı bu olayın neresine sahip çıkmıştır? CHP tarafından milletin aşağılanması alkışlanacak ve alkışlatılacak bir eylem midir? Bu yaşananlar, CHP'nin değişim ve normalleşme gibi konularda ne denli riyakar olduğunu da bir kez daha gözler önüne sermiştir. CHP 'değişmez' bir partidir. CHP, değişimin suretlerde yaşandığı, kinin ve düşmanlığın baki kaldığı bir anlayışla varlığını devam ettirme çabasındadır."

ÖZGÜR ÖZEL'E ERKEN SEÇİM GÖNDERMESİ

Dağ, Türkiye'de tekrar bir erken seçim tartışmasının gündeme getirilmeye çalışıldığını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'erken seçim' sözlerine cevap veren Dağ, şunları söyledi:

"Bu beyhude tartışmanın konusu, CHP'nin yalan ve riya siyasetinden sonra en istikrarlı olduğu ikinci konudur. Türkiye'nin erken seçim gibi bir gündemi yoktur. Bu beyhude tartışmalarla siyasete zaman kaybettirmesinler. Beceriksizlikleri ve icraatsızlıkları ile nam salan belediyelerine odaklansınlar, milletimize hizmet etsinler. CHP, illa ki bir şey değiştirmek istiyorsa, milletimize çile olan CHP belediyecilik anlayışını değiştirmelidir."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğunda erken seçimle ilgili şunları söyledi:

"2025 Kasım'da koyalım sandıkları. Erdoğan da aday olsun. Yeni bir süreci başlatalım. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun, aday olsun, biz de onu yenelim. Ben şunu istemem 23 yıl kazandı kazandı aday olamadı gitti. Öyle bir şeyi Türk siyasi tarihine bırakmak istemem. Erdoğan'ı yenebileceğimizden hiçbir şüphem yok."

Kaynak: Gerçek Gündem